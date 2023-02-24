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Слава Украине от тренера и россиянин вне заявки, - в пресс-службе Динамо рассказали об особенностях матча с Аудой
Даже на сборах не все так просто
фото из соцсетей
Представитель пресс-службы "Динамо" Андрей Шахов младший рассказал о нюансах проведения
"Во время переговоров с "Аудой" мы узнали, что за латвийцев играет нападающий из страны 404. Станислав Крапухин. Разумеется, предположить, чтобы гражданин страны агрессора вышел на одно поле с киевским "Динамо", наш клуб не мог.
Латвийская сторона сразу заверила, что россиянин лично попросился остаться в Латвии из-за нежелания возвращаться в Россию, говорят даже, что он якобы считает свою страну агрессором.
Но публичных заявлений по этому поводу он не делал, в связи с чем "Динамо" попросило, чтобы этот человек не присутствовал в заявке на матч.
"Ауда" сразу же согласилась выполнить нашу просьбу, за что ей огромная благодарность! Эта и только эта версия является правдивой. Сам Крапухин НЕ ПРОСИЛ свой клуб не включать его в заявку на матч, как пишут некоторые наши СМИ. Это деталь, но она важна.
Отдельный респект финскому тренеру "Ауды" Симо Валакари, который после исполнения гимна Украины сказал "Слава Украине!" - написал Шахов в Инстаграме.
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