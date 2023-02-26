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Минай объявил о подписании бывшего игрока Вереса и Черноморца
В первой части сезона он играл за другую команду УПЛ
Фото: ФК Верес / Автор невідомий
Полузащитник Сергей Петько присоединился к "Минаю". Закарпатский клуб заявил об этом в своем официальном Instagram.
Срок контракта "Минай" не сообщил. Петько будет выступать в футболке с 32-м номером.
В первой части текущего сезона полузащитник играл за "Черноморец". В его активе два матча – он вышел на поле в двух финальных турах прошлого года в декабре.
Ранее Сергей, кроме "моряков", выступал также в "Вересе", "Волыни" и "Жемчужине". В общей сложности на его счету один гол и один ассист в 39 матчах чемпионата.
Дебютировать за “Минай” Петько может уже во вторник, 28 февраля, в перенесенном матче девятого тура против “Шахтера”.
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