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Голодюк о матче с Александрией: Играть на затопленном поле очень тяжело, у нас 4 вынужденные замены
Харьковчане в первом официальном матче в 2023-м не удержали преимущество в 2 мяча
фото - ФК Металіст 1925
Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал перенесенный матч 6-го тура против "Александрии", фактически начавший вторую часть сезона в УПЛ. Игра, напомним, завершилась со счётом 3:3.
- Очень тяжелая игра при очень сложных погодных условиях, на очень тяжелом поле против хорошего соперника. Вышла боевая игра. Думаю, что она понравилась болельщикам, но у нас немного после этой игры прибавилось головной боли, потому что очень много игроков получили повреждения. Произвели четыре вынужденных замены. А после того, как у нас не осталось права на замену, наш центральный защитник Евгений Ткачук доигрывал минут 15 с травмой. В этом отношении у нас есть проблемы. Надо сейчас думать, как быстрее восстановить ребят, чтобы подойти в хорошей готовности к следующему туру.
- Команда вела в счете 3:1, чего не хватило для победы?
- Поверьте, я уверен, что на данный момент то, что ребята смогли - они сделали. Прилетели из Турции, две недели тренировались на синтетическом поле, потом сразу играть на затопленном поле, можно сказать в болоте, очень тяжело. Это ни в коем случае не отговорки. Просто это тоже сыграло свою роль. "Александрия" выпустила свежих игроков, освеживших игру. Мы, к сожалению, не смогли этого сделать, потому что четыре вынужденных замены и один игрок доигрывал с травмой. Я думаю, что это также сыграло свою роль, что мы производили только вынужденные замены, а не те, которые могли помочь нам удержать счет или забить четвертый гол.
- Сегодня отсутствовал Габелок, что с ним?
- По той же причине. Наверное, причина в синтетическом покрытии, на котором мы тренируемся. Почувствовал за пару дней до игры боль и мы решили не рисковать его здоровьем, он остался в Счастливом восстанавливающемся. Надеюсь, что в следующих матчах нам поможет.
- До окончания заявки на второй круг можно ожидать пополнения в команде?
- Нам бы, исходя из нашей ситуации, наверняка хотелось бы. Но опять же мы полностью уверены в тех людях, которые у нас есть в команде, мы им всем доверяем. Уверены, что они без усиления смогут выполнить задачи, которые стоят перед командой. Немного настораживает, что у нас очень много травм.
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