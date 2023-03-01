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Александрия арендовала двух игроков Шахтера U-19
Новички для Руслана Ротаня
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" ведет работу над усилением состава. Новичками команды стали защитник Роман Савченко и полузащитник Кирилл Сигеев.
Горожане арендовали двух игроков у донецкого "Шахтера". Они будут выступать за "Александрию" до 30 июня 2024 года.
Оба являются воспитанниками академии донецкого футбола, но за основную команду "горняков" не провели ни одного матча. Савченко становился чемпионом ДЮФЛУ в возрастных категориях U-14 (2018) и U-15 (2019). С 2021 года он защищал цвета юношеской команды "Шахтера".
Сигеев в этом сезоне сыграл 17 матчей за "Шахтер" U-19 - 11 поединков в молодежном первенстве (3 гола) и 6 в Юношеской Лиги УЕФА (1 гол). На его счету также 1 матч за сборную Украины U-21.
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