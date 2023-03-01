Ингулец дозаявил на УПЛ четырех новичков

Петровский " Ингулец " дозаявил на весеннюю часть сезона четырех игроков.

Новичками клуба стали защитники Максим Мельничук, Александр Артюх, Олег Осипенко и форвард Юрий Козыренко.

Игроки уже есть в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Мельничук и Козыренко на правах свободных агентов перешли из "Ворсклы", о чем уже сообщалось ранее.

21-летний Олег Осипенко перешел в "Ингулец" из чешского клуба "Кралов Двор".

О 18-летнем Артюхе полной информации пока нет.