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Ингулец дозаявил на УПЛ четырех новичков

Премьер-лига
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Есть усиление и для петровцев

Ингулец дозаявил на УПЛ четырех новичков

instagram.com/fcinhulets

Новина українською

Петровский "Ингулец" дозаявил на весеннюю часть сезона четырех игроков.

Новичками клуба стали защитники Максим Мельничук, Александр Артюх, Олег Осипенко и форвард Юрий Козыренко.

Игроки уже есть в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.

Мельничук и Козыренко на правах свободных агентов перешли из "Ворсклы", о чем уже сообщалось ранее.

21-летний Олег Осипенко перешел в "Ингулец" из чешского клуба "Кралов Двор".

О 18-летнем Артюхе полной информации пока нет.

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В статье: Ингулец (Петрово) Юрий Козыренко
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Источник:
УПЛ

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