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Ингулец дозаявил на УПЛ четырех новичков
Есть усиление и для петровцев
instagram.com/fcinhulets
Петровский "
Новичками клуба стали защитники Максим Мельничук, Александр Артюх, Олег Осипенко и форвард Юрий Козыренко.
Игроки уже есть в заявке клуба на официальном сайте УПЛ.
Мельничук и Козыренко на правах свободных агентов перешли из "Ворсклы",
21-летний Олег Осипенко перешел в "Ингулец" из чешского клуба "Кралов Двор".
О 18-летнем Артюхе полной информации пока нет.
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