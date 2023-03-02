Мотивация Луческу на фоне ухода лидеров и амбиции Днепра-1. Как зимовали топы УПЛ

UA-Футбол заканчивает цикл материалов, в которых шел разговор о зимней паузы в украинском футболе. Мы планировали разобрать контрольные матчи на сборах, поделиться своими впечатлениями касательно трансферов, а также постараться дать прогноз касательно того, чего стоит ждать от той либо иной команды весной. Сегодня говорим о главных топах украинского первенства.

"Александрия"

С чем уходили зимовать

5-е место, 13 игр, 24 очка

Топ или не топ "Александрия" - вопрос, согласитесь, философский. Мы не будем отвечать на него, предоставив вместо этого голые факты. "Горожане" под крылом Гуры ушли зимовать на пятом месте, однако сыграли на два матча меньше нежели "Заря" и "Динамо". И если судить по потерянным очкам, то "Александрия" опережала луганчан и шла вровень с киевлянами. Согласитесь, вполне неплохо.

Трансферы

Зимой руководство клуба пошло на кардинальный шаг, сменив главного тренера. Юрий Гура, по мнению верхушки, не справился с задачей попадание в тройку, а потому вместо него пригласили Руслана Ротаня, дав ему контракт на два с половиной года. Внушительные цифры.

Коуч сходу стал перебирать состав, отпустив основного кипера Билыка, центрбеков Мельника и Дячука (последний досрочно вернулся в "Динамо" по просьбе киевлян), а также хавбеков Демченко и Дрышлюка. Вместо ушедших были подписаны опытный вратарь Шевченко и защитник Логинов, и перспективный опорник Михайленко. Но главное, что удалось усилить нападение - полноценный контракт был заключен с Андреем Кулаковым. Это действительно хорошая новость.

Зимние спарринги

Десять игр, две победы, две ничьих, шесть поражений

Мы все знаем, что результаты в контрольных играх - вещь второстепенная, однако полностью от них абстрагироваться тяжело. "Горожане" добыли всего две победы за зиму, став худшей украинской командой по проценту выигранных матчей (26.7). По-настоящему круто "Александрия" смотрелась в матче против "Дилы", в ворота которой удалось забить четыре раз. С положительной стороны отметим Викентия Волошина, на счету которого три точных удара. Вероятно, свое место в команде Ротаня воспитанник "Динамо" найти сумеет.

Весенние ожидания

Руководство клуба решило рискнуть, сделав ставку на Руслана Ротаня. С одной стороны, долгосрочный контракт говорит о вере в тренера и попытке строить в долгую, однако мы помним, что предшественника Руслана Петровича уволили за непопадание в тройку. Зимой. Так что тяжело сказать, чего можно ждать от нынешней "Александрии", вряд ли мгновенного прогресса, в молодежке Ротань не строил на скорую руку.

"Заря"

С чем уходили зимовать

4-е место, 15 игр, 28 очков

Если вы нейтральный зритель, то наверняка вам нравилась игра луганской "Зари". Коллектив ван Леувена играл с душой, старался атаковать, прессинговать, при это часто теряясь сзади и пропуская много голов. Луганчане могли как побеждать конкурентов (3:2 против "Динамо", 4:1 против "Александрии"), так и проигрывать явным андердогам (1:3 против "Руха", 0:1 против "Ингульца"). Настоящая команда настроения, которой, ко всему прочему, удается идти в зоне еврокубков.

Трансферы

"Заря" зимой сумела удержать не только все основных футболистов, но и главного тренера, слухи о возможном уходе которого были в декабре. Исходящие трансферы не стали ударом для команды - Кристиан почти не играл в первой части сезона, а Михайленко, Алибеков, Лунев и Алефиренко получали крохи игрового времени. Вне "Зари" им точно будет комфортнее.

Подписал клуб также не многих, но делал это с умом. У ван Леувена хватало проблем в центре поля, где после ухода Назарины и травмы Шахова была вечная недостача игроков. Дрышлюк и Хахлев - не лучшие хавбеки УПЛ, но они в силу возраста найдут контакт с тренером (ван Леувен умеет развивать молодежь), а значит точно расширят скамейку запасных. Как и форвард Эдуардо Герреро, арендованный у "Маккаби". В свою очередь фулбек Полегенько добавит конкуренции справа, особенно учитывая ужасную ситуацию, которая случилась на сборах с Олегом Данченко. Пока непонятно, когда фулбек сможет вернуться в строй. Ну а под конец "Заря" еще и успела усилить оборону Никитой Бурдой, который так и не пришел в себя в "Динамо" после серии травм.

Зимние спарринги

Десять матчей, три победы, одна ничья, шесть поражений

Как и "Александрия", луганчане не очень убедительно смотрелись на сборах. По крайней мере, если говорить о результатах. "Заря" победила лишь трижды в десяти играх, проиграв при этом в шести поединках. Команда ван Леувена все еще много пропускает (четыре от "Риги" и "Норшеланна", два от "Арды"), при этом не сумев в полной мере раскрыть свою атакующую мощь (лишь десять забитых). Зато к основе подбирается Антюх, который стал лучшим бомбардиром команды.

Весенние ожидания

"Заря" - это хаос и нестабильность. Тяжело прогнозировать, на что способен коллектив, который может обыграть сильнейших и проиграть самым слабым. Есть предпосылки, что луганчане попытаются зацепиться за медали, однако пока кажется, что четвертое место станет для нынешней "Зари" потолком. Не видно, кого они могут опередить из главной тройки игроков.

"Динамо"

С чем уходили зимовать

3-е место, 15 игр, 30 очков

Киевляне достаточно быстро потеряли статус главного фаворита сезона, превратившись в одного из претендентов. Команда Луческу смотрелась нестабильно в первой части и лишь неплохие результаты на финише полугодия помогли чуть исправить положение. Правда отставание от "Шахтера" и "Днепра-1" у столичного клуба приличное и далеко не факт, что им удастся его сократить. Особенно учитывая зимние потери.

Трансферы

"Динамо" за зиму ослабело. Игорь Суркис наконец-то решил отпускать своих футболистов, правда трансфер Цыганкова в "Жирону", у которого оставалось полгода по контракту, не сильно зависел от президента столичной команды. А вот Забарного удалось продать за 22 миллиона в "Борнмут", что, с одной стороны, увеличило бюджет, однако с другой, ослабило оборону. Также "Динамо" отдало в аренду Беседина и Кендзеру, параллельно с этим бесплатно отпустив Кулача.

Входящие трансферы впечатляют меньше. Вернулся из аренды некогда перспективный Леднев, который сходу получил травму. Также свое счастье будут искать юные воспитанник Дячук и Волошин. Первый - на месте Забарного, второй - на месте Цыганкова.

Зимние спарринги

14 матчей, семь побед, четыре ничьих, три поражения

Мирча Луческу традиционно для себя делал зимой упор на количестве игр, которых в сумме "Динамо" провело 14, победив в половине из них. И это лучший показатель среди всех украинских коллективов. Столичный клуб начал сборы с двух поражений, однако после выдал отличную победную серию, при чем настолько, что стал забивать даже Влад Супряга. Кто знает, возможно он получит свой шанс во втором полугодии.

Весенние ожидания

"Динамо" - не фаворит гонки, который зимой еще и потерял двух важных игроков. Но команда все еще остается среди претендентов на трон, как минимум из-за Мирчи Луческу. Все в один голос твердят, что 77-летний наставник постарел и его методы плохо работают, и это лишь сильнее его мотивирует. Если что-то и способно помочь "Динамо" взять золото, так это опыт своего тренера, который в тренерской карьере повидал гораздо больше своих конкурентов. Будущие полгода покажут, устарели ли методы Луческу, или опытный румын все еще в форме.

"Шахтер"

С чем уходили зимовать

2-е место, 13 игр, 30 очков

Потеря легионеров не сказалась на результатах "горняков" во внутренних соревнованиях. Команда Йовичевича и дальше идет среди лидеров, имея неплохие шансы на итоговое золото. Клуб практически без сбоев шел осенью в рамках первенства Украины, однако ничьи против "Александрии" и "Зари", а также по делу проигранный матч "Днепру-1", позволили днепрянам чуть оторваться в таблице.

Трансферы

Главной новостью всей зимы стал трансфер Михаила Мудрика в "Челси". О нем сказано много, а потому повторяться смысла нет. Помимо Михаила, "горняки" отпустили Кривцова в МЛС, отдали некоторых игроков в новые аренды и попрощались с Кулаковым, который на постоянной основе ушел в "Александрию".

Входящие трансферы так же получились интересными. Клуб усилил каждую из линий, заплатив три миллиона за кипера "Ворсклы" Ризныка, подписав в оборону Гочолейшвили и вернув Ракицкого, в то время как в атаку были взяты перспективные Кевин Келси и Хусрав Тоиров. Скамейка запасных стала шире, правда тяжело судить, как быстро новички станут своими на новом месте. Многие из них были неизвестным нам ранее, а тот же Ракицкий уже прошел пиковый возраст.

Зимние спарринги

Пять игр, одна победа, три ничьих, одно поражение

"Горняки" даже с учетом сорвавшегося матча с "Динамо" Тбилиси, провели на сборах меньше всех игр. План Йовичевича полностью противоположен плану того же Луческу, а кто из тренеров прав станет понятно лишь в конце чемпионата. Отметим лишь, что "горняки" на сборах непременно забивали в каждой игре, при этом хватало проблем в обороне. От того же "Марибора" коллектив Йовичевича пропустил четыре раза.

Весенние ожидания

Еще в итогах первой половины сезона мы писали, что если "Шахтеру" удастся сохранить в команде Михаила Мудрика, то дончане станут фаворитами в борьбе за чемпионство. Не сохранили, однако в гонке они участвуют и все еще имеет хорошие шансы. Но назвать их главным претендентом мы не можем. Во-первых, у Йовичевича не того опыта, как у Луческу, в то время как днепряне сохранили лидеров и действительно укрепили состав. Чем будут парировать "горняки"?

"Днепр-1"

С чем уходили зимовать

1-е место, 14 игр, 35 очков

Днепряне стали лучшей командой полугодия, которая по-настоящему сумела разозлить грандов, обыграв и "Динамо", и "Шахтер" в рамках первого круга. Даже поражение в финальной игре "Кривбассу" не должно было сильно смущать общественность - зимнее чемпионство команда Кучера добыла по делу, однако позади лишь более легкая половина пути.

Трансферы

Начнем с трансферов исходящих, ибо несмотря на ожидания многих и общий тренд, который был задан "Шахтером" и "Динамо", днепряне смогли удержать двух звездочек - Довбик и Пихаленок с командой, а значит состав, как минимум не стал хуже. Да, ушли Логинов, Юрчук, Бузанелло, Горбунов, Громов, однако ни один из них не был основным, и сильного сожаления среди болельщиков касательно их ухода не будет. Их место уже заняли другие.

Руководство днепрян и дальше ищет персонажей среди легионеров (таких уже девять, рекорд военного времени). Для укрепления обороны были подписаны крайки Хайнер и Маттарита, а фланг атаки усилит бразилец Пеглоу. Помимо этого, пришло и несколько представителей отечественного цеха: универсальный Евгений Пасич, некогда перспективный Танковский и быстренький Подлепенец. Скамейка запасных "Днепра-1" стала куда длиннее, а ведь кадровый голод был одной из главных проблем Кучера в первой половине кампании.

Зимние спарринги

Восемь игр, пять побед, две ничьих, одно поражение

"Днепр-1" стал не только зимним чемпионом в УПЛ, но также имеет лучшие процент выигранных матчей на зимних сборах. Коллектив Кучера победил в пяти играх из восьми, забив при этом 18 голов. Правда немало и пропускал - девять (больше гола за игру в среднем). Лучшим бомбардиром, конечно же, стал Артем Довбик, забивший шесть раз, однако также хорошо показал себя Танковский, нанеся два точных ударов. Одна из причин, почему днепряне таки решили его арендовать.

Весенние ожидания

Из трех претендентов на титул, у "Днепра-1" меньше всего опыта - и игрового, и тренерского. Кучер много побеждал как игрок, однако свой тренерский путь он начал лишь недавно и на дистанции может проиграть Йовичевичу или Луческу. Однако факт того, что "Днепр-1" сохранил дуэт Довбик - Пихаленок дает им огромное преимущество. Ни у кого из соперников нет такого атакующего потенциала, а потому если лидеры не будут травмироваться, а оборона будет играть так же надежно, как осенью, мы вполне можем получить нового чемпиона и главную сенсацию УПЛ в 21-м веке.