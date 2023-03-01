Рамадани: Динамо - клуб европейского уровня, самый лучший клуб в Украине

Киевское "Динамо" подписало северомакедонского опорного полузащитника Решата Рамадани . После этого игрок дал первое интервью клубным медиа.

- Решат, добро пожаловать в наш клуб, город и лучшую страну в мире! Какие твои первые эмоции от подписания контракта с "Динамо"?

– Я очень рад присоединиться к такой большой команде, как "Динамо" Киев. Это клуб европейского уровня, это самый лучший клуб в Украине!

- Что ты знал о нашем городе и стране перед переходом в нашу команду?

– Я знал, что это большой город. Я знаю, что в Украине война, но я вижу, какие в вашей стране смелые люди. Весь мир сейчас восхищается вами!

– Что ты можешь сказать о себе как о человеке?

- Я человек из маленького города, у которого большое сердце. Я хочу продемонстрировать все свои навыки, умения и проявить себя в этом клубе.

– Ты начинал как центральный защитник, однако сейчас играешь опорного полузащитника. Какая позиция для тебя родная?

– Раньше я играл центрбека, сейчас могу сыграть и в защите, и в полузащите. Однако самая удобная и лучшая для меня позиция – опорный полузащитник.

- Какие у тебя были эмоции, когда через несколько дней после матча "Динамо"-"Шкендия" на турецком сборе ты узнал, что переходишь в наш клуб?

- Я сначала не поверил в это, я до сих пор в это не верю! Я сейчас очень сильно взволнован, для меня это очень большой трансфер, я нахожусь как во сне!

– Наш тренер Мирча Луческу заметил тебя именно в этой игре. А как именно узнал о переходе?

– Я узнал не сразу, но когда я узнал, то, повторюсь, я не поверил. Я был очень смущен.

- Что бы ты хотел сказать фанатам киевского "Динамо" в такое время?

- Я могу сказать, что отдам всего себя для клуба, чтобы достичь из "Динамо" высот.

- Ты точно знаешь о войне, которую Россия ведет против Украины. При этом ты не побоялся приехать в нашу страну.

- Я не побоялся, потому что я приехал играть, показывать себя с лучшей стороны и стать чемпионом с "Динамо" Киев! К тому же, повторюсь, ваши люди просто пленяют мир!

– Почему ты взял именно 92-й номер?

- Это из-за фанатов моего бывшего клуба - "Шкендии". 92 – это год создания фанатского движения "Шкендии". Я посвящаю этот номер им.

- После подписания контракта и представления ты поедешь на базу на ужин с главным тренером, завтра у тебя будет первая тренировка в новой команде. Как сильно ты ждешь этого момента?

– Да, я очень сильно этого жду. Я хочу играть и показывать свои лучшие качества в поле!