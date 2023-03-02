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Шкендия получит 15 процентов от перепродажи Рамадани. Также раскрыт срок контракта игрока с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальная информация от северомакедонского клуба

Шкендия получит 15 процентов от перепродажи Рамадани. Также раскрыт срок контракта игрока с Динамо

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

Северомакедонская "Шкендия" на своем официальном сайте подтвердила продажу своего полузащитника Решата Рамадани в "Динамо". Более того, клуб раскрыл некоторые детали соглашения, которые не сообщали киевляне.

В частности, "Шкендия" отмечает, что кроме компенсации, полученной за переход Рамадани, северомакедонцы получат пятнадцать процентов от продажи футболиста.

Также в сообщении говорится, что Рамадани заключил с "Динамо" контракт на пять лет. Футболист уже был представлен киевлянами и заявлен на вторую часть УПЛ.

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В статье: Шкендия (Тетово) Решат Рамадани
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Источник:
ФК Шкендія

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