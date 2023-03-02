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Новичок Металлиста: Мне близка модель игры, которую налаживает тренерский штаб

Премьер-лига
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Богдан Бойчук начинал свою карьеру именно в Харькове

Новичок Металлиста: Мне близка модель игры, которую налаживает тренерский штаб

Фото: fcmetalist.com

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Новичок "Металлиста" Богдан Бойчук поделился впечатлениями от первых недель в харьковской команде.

— Богдан, тебя можно поздравить с возвращением в харьковский клуб?

— Можно и так сказать. Именно в Харькове начиналась моя футбольная карьера, в "Металлисте" начал играть на уровне Премьер-лиги.

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— Ты присоединился к "Металлисту" уже по ходу сборов, но сразу ярко проявил себя в контрольных матчах. В чем секрет?

— Во-первых, меня очень тепло приняли в коллективе. Есть ребята, с которыми уже пересекались в одной команде, есть знакомые еще со времен Академии тренеры. Адаптироваться было очень просто. Ну а во-вторых, модель игры, которую налаживает тренерский штаб, мне понятна и близка.

— Уже через несколько дней "Металлист" сыграет с твоим бывшим клубом. Есть какие-то особые ощущения на этот счет?

— Конечно же, я провел в составе "Руха" почти четыре славных года. В этом клубе играют не просто мои экс-парнтеры по команде, а друзья. Но теперь мы — соперники и я отношусь к этому матчу с полной ответственностью. Должен показать все, на что способен и помочь "Металлисту" получить положительный результат, - рассказал Бойчук.

Матч 16-го тура УПЛ "Металлист" - "Рух" состоится в воскресенье, 5 марта.

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В статье: Богдан Бойчук Металлист (Харьков)
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Источник:
fcmetalist.com.ua

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