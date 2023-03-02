Маркевич - о должности Ротаня в сборной: Это неправильно вообще, ни в каком смысле

На днях УАФ назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Именитый украинский специалист Мирон Маркевич, под руководством которого играл Ротань в "Днепре", прокомментировал данное назначения:

"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают", - цитирует Маркевича сайт Украинский футбол.

Тренер добавил, что не считает правильным решения украинской ассоциации футбола, пригласить Ротаня на данную должность:

"Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – добавил специалист.