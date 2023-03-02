  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевич - о должности Ротаня в сборной: Это неправильно вообще, ни в каком смысле
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевич - о должности Ротаня в сборной: Это неправильно вообще, ни в каком смысле

Премьер-лига
(1 голосов)

Именитый специалист раскритиковал УАФ

Маркевич - о должности Ротаня в сборной: Это неправильно вообще, ни в каком смысле

Фото: ФК Рух

UA-Футбол
Новина українською

На днях УАФ назначила Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины.

Именитый украинский специалист Мирон Маркевич, под руководством которого играл Ротань в "Днепре", прокомментировал данное назначения:

"Я не думаю, что Ротаню нужно было принимать национальную сборную. Надо заниматься молодежкой серьезно. Я считаю, что это основное для нас соревнование. Мы никогда не играли на Олимпиаде, давно не попадали в финальную часть Евро U-21. В "Александрии" тоже люди на что-то рассчитывают", - цитирует Маркевича сайт Украинский футбол.

Тренер добавил, что не считает правильным решения украинской ассоциации футбола, пригласить Ротаня на данную должность:

"Не знаю всех обстоятельств, меня это не интересует. Это неправильно вообще, ни в каком смысле. Я понимаю, что он парень добросовестный. Не нужно было ему это предлагать", – добавил специалист.

Напомним, Руслан Ротань - главный тренер одновременно трех профессиональных команд.

По теме
yellow-arrow
Грузинская Дила оформила трансфер голкипера Колоса
yellow-arrow
Поворознюк: Мама не отпустила меня в спортивную школу в Донецк. Думала, что это Африка
yellow-arrow
Все голы Динамо на зимних сборах в Турции. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирон Маркевич Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде