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Эсеола: Русский флаг был побежден, как, уверен, будет с их страной, с их военными

Премьер-лига
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История про российский флаг в Турции

Эсеола: Русский флаг был побежден, как, уверен, будет с их страной, с их военными

Фото: ПФК Львов

Новина українською

Форвард "Львова" Адеринсола Эсеола рассказал о том, куда делся российский флаг, который игроки команды сняли с флагштока на сборах в Турции.

"Он сгорел. Этот флаг был побежден, как, надеюсь и уверен, будет с их страной, с их военными и так далее.

Тряпкой этой немного вытерли пол, помыли все и сожгли его", — сказал Эсеола.

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В статье: ФК Львов Адеринсола Эсеола война с россией
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Источник:
Football Hub

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