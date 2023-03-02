Эсеола: Русский флаг был побежден, как, уверен, будет с их страной, с их военными

Форвард "Львова" Адеринсола Эсеола рассказал о том, куда делся российский флаг, который игроки команды сняли с флагштока на сборах в Турции .

"Он сгорел. Этот флаг был побежден, как, надеюсь и уверен, будет с их страной, с их военными и так далее.

Тряпкой этой немного вытерли пол, помыли все и сожгли его", — сказал Эсеола.