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Виталий Вернидуб – о своем голе Колосу: Палка стреляет один раз в год

Премьер-лига
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Этот мяч принес победу криворожцам в матче

Виталий Вернидуб – о своем голе Колосу: Палка стреляет один раз в год

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

В рамках 16-го тура УПЛ "Кривбасс" минимально преодолел "Колос", а единственный гол в матче забил Виталий Вернидуб. Защитник прокомментировал свой вклад в полученные три очка для команды.

“ – Действительно, очень важная победа сегодня. Потому что был большой перерыв в чемпионате: мы долго готовились к возобновлению УПЛ и этому поединку. Поздравляю нашу команду. Ребята сыграли как настоящие мужики. Спасибо им за этот успех.

Мы знали, что ”Колос” – очень сильная команда. Они сейчас перестроились, играют в интересный футбол. Играют в ромб, который привез нам Виктор Скрипник. У них впереди много работы. Поэтому желаю им только удачи.

– Сегодня хотели забить все, но отличился ты. Признайся, наигрывали подобный гол?

– Да нет, тут, как говорится, "палка стреляет один раз в год". А в "Кривбассе" я "стреляю только один раз в два года" (улыбается).

– Даже Сарнавский побежал забивать. Обвел одного, затем другого. Не екнуло ли сердце в тот момент?

– Нет, мы в нем уверены, это наш капитан. Он наш Нойер, поэтому здесь все спокойно. Посвящаем победу нашим воинам, нашим ВСУ. Мы играем сейчас только благодаря им и для них”, – сказал Вернидуб.

Отметим, что Виталий стал игроком "Кривбасса" летом прошлого года. С тех пор он провел в составе криворожцев 10 матчей, отличившись одним голом.

Ранее защитник уже выступал в составе "Кривбасса": с января по июнь 2007 года он сыграл девять поединков.

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В статье: Виталий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог) Колос (Ковалевка)
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