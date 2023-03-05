Форвард Руха о победе над Металлистом: Все ребята ровно провели тренировочные сборы - результат закономерен.

Нападающий львовского "Руха" Юрий Климчук прокомментировал победу своей команды над харьковским "Металлистом" в рамках 16-го тура УПЛ.

"До матча не акцентировал внимание на том, что могу забить 30-й гол за "Рух". Уже после игры вспомнил, что раньше было 29. Спасибо ребятам, во время сегодняшней игры они выложились на все сто. Все молодцы. Я очень рад, что мы смогли выиграть. Поединок сложился так, что в итоге мы победили.

Мой забитый мяч наработали на тренировках. В течение недели с Марьяном Мисиком оттачивали этот элемент с подачей с фланга на дальнюю сторону штрафной. Потому это результат нашей совместной работы с тренерами.

Мы на сборах очень хорошо поработали. И то, что в первом тайме владели преимуществом и создали большое количество опасных моментов – следствие той работы. Поэтому я считаю, что это закономерно. Но нужно было лучше реализовывать эти возможности – как мне, так и моим партнерам.

После того как вышли на второй тайм и сразу пропустили, это психологически повлияло на нас. Но справились, забили второй гол, ребята молодцы – ничего другого не скажешь.

Переигрывали соперника тактически и физически – это прежде всего. Еще раз подчеркну: все ребята чисто и ровно провели тренировочные сборы зимой, поэтому результат закономерен.

То, что сегодня с Богданом Бойчуком противостояли друг другу в разных командах, определенно эмоционально повлияло на меня. Ведь вместе играли четыре года – как братья, можно сказать. Но на футбольном поле, как известно, нет ни братьев, ни друзей. Все борются за победу. Поэтому когда вышли на поле, уже не осталось ничего другого", - рассказал форвард.