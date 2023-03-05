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Ковалец - о судействе матча с Динамо: Я считаю, оно было на хорошем уровне
Тренер "Ингульца" отреагировал на слова тренера "Динамо"
ФК "Динамо" / Автор невідомий
"Ингулец" из Петрово сенсационно обыграл "Динамо в выездном поединке в рамках 16-го тура УПЛ. После матча наставник "киевлян" посетовал на судейство поединка,
Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец тоже не остался в стороне, затронув судейскую тему на пресс-конференции после игры:
"Что касается судейства вчерашнего матча — считаю, что оно было на хорошем уровне", - цитирует наставника издание FanDay.
Также, специалист признался, что он имел разговор с Луческу после игры, где поблагодарил румына за поддержку Украины во времена полномасштабной войны:
"Это мнение главного тренера «Динамо», он имеет право на свою точку зрения. Луческу – опытный тренер. Я пообщался с ним после матча, поблагодарил за поддержку Украины во время полномасштабной войны", - добавил Ковалец.
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