Ковалец - о судействе матча с Динамо: Я считаю, оно было на хорошем уровне

"Ингулец" из Петрово сенсационно обыграл "Динамо в выездном поединке в рамках 16-го тура УПЛ. После матча наставник "киевлян" посетовал на судейство поединка, обвинив судейскую бригаду в некомпетентности.

Главный тренер "Ингульца" Сергей Ковалец тоже не остался в стороне, затронув судейскую тему на пресс-конференции после игры:

"Что касается судейства вчерашнего матча — считаю, что оно было на хорошем уровне", - цитирует наставника издание FanDay.

Также, специалист признался, что он имел разговор с Луческу после игры, где поблагодарил румына за поддержку Украины во времена полномасштабной войны: