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Зубков: Мы с ребятами договаривались, что серьезно отнесемся к матчу
"Шахтер" одержал крупную победу над "Металлистом 1925"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков рассказал о победе над "Металлистом 1925" (7:0) и своем голевом дубле.
– Александр, отличный матч для тебя! Удалось ли сегодня реализовать все наставления тренера?
– Да, провели очень хорошую игру – многие комбинации сегодня проходили. Мы с ребятами договаривались, что будем очень серьезно относиться к матчу, ведь нам требовались три очка, поэтому получилась отличная игра. Есть хорошее настроение и готовимся дальше.
– Твой быстрый гол посодействовал такому разгромному результату?
– Возможно, но там хорошая комбинация была: Тарас отлично выполнил забег, Джурасек покатил ему, а мне оставалось только ногу подставить. Немного сумбурно забил, но это было начало очень хорошей игры.
– А что скажешь о втором голе и кому посвящаешь эти мячи?
– Всегда посвящаю свои голы дочери, жене и моей семье. А что касается гола – очень хорошая передача от Ракицкого, и мне, можно сказать, посчастливилось так положить с правой ноги.
– В перерыве в раздевалку всегда заходит Дарио Срна. Что обычно вам говорит?
– Он всегда ободряет. И после перерыва задачи у нас было не останавливаться, забивать как можно больше.
– Впереди – матч с "Фейенордом". Какие ожидания и что можешь сказать о сопернике?
– Честно говоря, мы еще не разбирали "Фейеноорд". Думаю, с завтрашнего дня будем непосредственно готовиться к первому матчу. Я знаю только, что оппонент идет на первом месте в чемпионате Нидерландов и что это очень сильная команда. Они играют более коллективно, многие комбинации, действуют высоко. Надеюсь, что болельщики придут на поединок в Варшаве и поддержат нас, - сказал Зубков.
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