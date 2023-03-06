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Зубков: Мы с ребятами договаривались, что серьезно отнесемся к матчу

Премьер-лига
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"Шахтер" одержал крупную победу над "Металлистом 1925"

Зубков: Мы с ребятами договаривались, что серьезно отнесемся к матчу

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков рассказал о победе над "Металлистом 1925" (7:0) и своем голевом дубле.

– Александр, отличный матч для тебя! Удалось ли сегодня реализовать все наставления тренера?

– Да, провели очень хорошую игру – многие комбинации сегодня проходили. Мы с ребятами договаривались, что будем очень серьезно относиться к матчу, ведь нам требовались три очка, поэтому получилась отличная игра. Есть хорошее настроение и готовимся дальше.

– Твой быстрый гол посодействовал такому разгромному результату?

– Возможно, но там хорошая комбинация была: Тарас отлично выполнил забег, Джурасек покатил ему, а мне оставалось только ногу подставить. Немного сумбурно забил, но это было начало очень хорошей игры.

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– А что скажешь о втором голе и кому посвящаешь эти мячи?

– Всегда посвящаю свои голы дочери, жене и моей семье. А что касается гола – очень хорошая передача от Ракицкого, и мне, можно сказать, посчастливилось так положить с правой ноги.

– В перерыве в раздевалку всегда заходит Дарио Срна. Что обычно вам говорит?

– Он всегда ободряет. И после перерыва задачи у нас было не останавливаться, забивать как можно больше.

– Впереди – матч с "Фейенордом". Какие ожидания и что можешь сказать о сопернике?

– Честно говоря, мы еще не разбирали "Фейеноорд". Думаю, с завтрашнего дня будем непосредственно готовиться к первому матчу. Я знаю только, что оппонент идет на первом месте в чемпионате Нидерландов и что это очень сильная команда. Они играют более коллективно, многие комбинации, действуют высоко. Надеюсь, что болельщики придут на поединок в Варшаве и поддержат нас, - сказал Зубков.

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В статье: Шахтер (Донецк) Александр Зубков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
shakhtar.com

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