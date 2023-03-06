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Хавбек Кривбасса: Уверен, в следующих матчах будем забивать больше

Премьер-лига
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Никита Татарков - о победе над "Колосом" (1:0)

Хавбек Кривбасса: Уверен, в следующих матчах будем забивать больше

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о победном матче 16-го тура УПЛ против ковалевского "Колоса" (1:0).

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– Конечно, очень приятно начать сезон с победы. Очень долго шли к старту второго круга, готовились два месяца. Радует, что у нас все получилось и получили важную победу.

– В дебюте у тебя был отличный момент, но твой удар пришелся во вратаря…

– Да, направлял мяч в дальний угол, но защитник успел: рикошет и момент потерян, вратарь отбил. Уверен, будем забивать больше в следующих матчах. Главное, что сегодня есть победа. Всех с этим поздравляю, – сказал Татарков.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков Колос (Ковалевка)
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Источник:
fckryvbas.com

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