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Хавбек Кривбасса: Уверен, в следующих матчах будем забивать больше
Никита Татарков - о победе над "Колосом" (1:0)
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков рассказал о победном матче 16-го тура УПЛ против ковалевского "Колоса" (1:0).
– Конечно, очень приятно начать сезон с победы. Очень долго шли к старту второго круга, готовились два месяца. Радует, что у нас все получилось и получили важную победу.
– В дебюте у тебя был отличный момент, но твой удар пришелся во вратаря…
– Да, направлял мяч в дальний угол, но защитник успел: рикошет и момент потерян, вратарь отбил. Уверен, будем забивать больше в следующих матчах. Главное, что сегодня есть победа. Всех с этим поздравляю, – сказал Татарков.
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