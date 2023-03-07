Леоненко: Суркису надо продавать Динамо. Он даже на игры перестал ездить

Бывший нападающий киевского " Динамо ", а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко критически высказался о нынешнем руководстве киевского клуба.

– Виктор Евгеньевич, в чем, по-вашему, сейчас проблема в "Динамо"?

– Команда играет, а президента нет на стадионе. Суркису надо продавать "Динамо". Он даже на игры перестал ездить. Как это так?! Он что, не мог с Монако на одну игру с "Ингульцом" приехать, а потом уехать назад? Я этого не понимаю. Вон Засуха на матч "Колоса" в Кривой Рог ездил, и ничего!

– Если не Суркис, то кто, по-вашему, может быть президентом "Динамо", кто может купить легендарный киевский клуб?

– Да откуда я знаю. Я что, всех богатых должен знать? Мне без разницы, кто придет! Главное, чтобы купили и что-то поменяли в лучшую сторону. Я уверен, что после этого туда вернутся люди, с которыми "Динамо" некрасиво попрощалось.

– Вы имеете в виду Михайличенко?

– И не только! Тот же Демяненко. Если меня позовут, я с удовольствием пойду помочь. Но только, если в "Динамо" будет все профессионально, а не так, что решает один человек.

– Кем бы вы хотели работать в "Динамо"?

– Там уже можно договариваться. Я готов помогать, в чем я хорош, а не так, чтобы просто числиться – мне это нах##н не надо.