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Арендованный у Шахтера защитник может досрочно покинуть Крузейро
Арендное соглашение рассчитано до лета
shakhtar.com
Защитник Маркиньос Сиприано в ближайшее время может покинуть "Крузейро". Об этом сообщает Самуэль Венансио.
23-летний игрок находится в бразильском клубе на правах аренды из "Шахтера". Соглашение рассчитано до лета этого года, но Сиприано хочет разорвать его досрочно.
Его контракт с донецким клубом также завершается в конце сезона.
Маркиньос перешел в "Шахтер" летом 2018-го за один миллион евро, однако был очень далек от основного состава. На его счету лишь 26 игр за "горняков", а в 2021 году он отыграл в составе "Сьона".
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