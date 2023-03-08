Арендованный у Шахтера защитник может досрочно покинуть Крузейро

Защитник Маркиньос Сиприано в ближайшее время может покинуть "Крузейро". Об этом сообщает Самуэль Венансио.

23-летний игрок находится в бразильском клубе на правах аренды из "Шахтера". Соглашение рассчитано до лета этого года, но Сиприано хочет разорвать его досрочно.

Его контракт с донецким клубом также завершается в конце сезона.

Маркиньос перешел в "Шахтер" летом 2018-го за один миллион евро, однако был очень далек от основного состава. На его счету лишь 26 игр за "горняков", а в 2021 году он отыграл в составе "Сьона".