Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Миная: Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование
Александр Бандура - о расстреле украинского военнопленного
Фото: ФК Минай
Капитан и вратарь "Миная" Александр Бандура от имени своей команды выразил соболезнования семье и близким погибшего украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами:
"Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни одно другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле.
Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование. С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение.
У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герою Слава! Героям Слава!".
Популярное сейчас
- Прошел Дебальцево и защищал Луганский аэропорт. Погиб комбат 80-й ОДШБ майор ВСУ Луканюк
- "Нет российскому закону". Цитаишвили поддержал протесты в Грузии
- Шахтер прибыл в Варшаву на матч Лиги Европы против Фейеноорда
- Ушел из жизни бывший игрок Динамо, Шахтера и Черноморца
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО