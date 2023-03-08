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Капитан Миная: Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование

Премьер-лига
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(1 голосов)

Александр Бандура - о расстреле украинского военнопленного

Капитан Миная: Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование

Фото: ФК Минай

Новина українською

Капитан и вратарь "Миная" Александр Бандура от имени своей команды выразил соболезнования семье и близким погибшего украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами:

"Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни одно другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле.

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Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование. С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение.

У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герою Слава! Героям Слава!".

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В статье: Александр Бандура ФК Минай война с россией
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Источник:
fcminaj.com

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
08.03.2023 в 13:23
А сколько их всего?
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