Капитан Миная: Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование

Капитан и вратарь "Миная" Александр Бандура от имени своей команды выразил соболезнования семье и близким погибшего украинского воина, который был расстрелян российскими оккупантами:

"Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим рашистам ни это, ни одно другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле.

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Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование. С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение.

У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герою Слава! Героям Слава!".