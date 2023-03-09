Генинсон - о допуске зрителей на трибуны: Идея хорошая, но тогда клубы окажутся в неравной ситуации

Вице-президент "Черноморца" Владимир Генинсон рассказал, что думает о допуске болельщиков на трибуны матчей УПЛ.

– За несколько дней до старта второго кола УПЛ президент УАФ Андрей Павелко предположил, что трибуны стадионов могут понемногу заполняться. "Черноморец" готов работать с этой идеей?

– На самом деле, это идея не Андрея Васильевича, а президента "Вереса" Ивана Надеина, который предложил частично допускать на стадионы ограниченное количество людей. Как идея – она хорошая. Но опять же – на каждом стадионе должны находиться места, где эти люди смогут безопасно расположиться.

Если на стадионе "Черноморца" и "Верес" есть такое место, то на других его нет. Тогда снова клубы окажутся в неравной ситуации. Начнется: "почему вы пускаете, а мы не пускаем", "почему этим можно тысячу людей, а нам триста".

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Это все полемика. Решение о выдаче или невыдаче разрешения на посещение массовых мероприятий принимает только военная администрация того региона, где проходит матч. Если у администрации есть такая возможность, если они знают, что на матч можно пригласить 400-500 человек и под это есть соответствующее бомбоубежище, то, наверное, это правильное решение. Если один из факторов не сходится – неправильно.

Поймите, если во время тревоги никто не запаникует и опустится вниз, у нас будет 5-6 минут, чтобы начать матч после…

– После отбоя.

– Не совсем. После отбоя у нас 20 минут разминка, мы всех сообщаем, всех людей по стадиону. С бомбоубежищ, со стоянки. То есть это уже не футбол, это хождение по мукам. Поэтому есть ограниченное количество людей, которые знают, как быстро эвакуироваться и потом быстро вернуться на свои места, – ответил Генинсон.