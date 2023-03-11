Рух - Колос: где и когда смотреть матч УПЛ

Львовский "Рух", несмотря на огромное количество молодых игроков в составе, победил в первой официальной игре года, обыграв "Металлист". Коллектив Кучука, который за игрой следил с трибун из-за дисквалификации, забил лишь дважды, однако создал моментов на несколько игр вперед. Теперь главное подтянуть реализацию.

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"Колос" начал год хуже. Начал с поражения. Коллектив Вышняка не сильно уступил по игре "Кривбассу", однако не реализовал свои моменты, пропустил после стандарта, а далее не сумел прийти в себя. Потому счет 0:1 кажется заслуженным. Нужно исправляться.

Смотрите матч 17-го тура УПЛ в субботу, 12-го марта. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на канале "Setanta Sports+", Youtube-канале "Setanta Sports" и ОТТ-платформе "Setanta Sports".