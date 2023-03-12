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Вирт - о матче с Ворсклой: Знаю, что пенальти - не наша сильная сторона

Премьер-лига
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Наставник доволен игрой своих подопечных

Вирт - о матче с Ворсклой: Знаю, что пенальти - не наша сильная сторона

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" из Ровно упустил победу над полтавской "Ворсклой" в домашнем матче в рамках 17-го тура украинской Премьер лиги, не забив две пенальти в концовке встречи.

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги ничейной игры, рассказав о своих эмоциях после матча:

"Впечатление – двоякое. Игрой я доволен. Но результат мог быть лучше. "Ворскла" лучше работала с мячом на старте. Они играли более агрессивно. Пропустив, мы заиграли раскрепощеннее – понимали, что надо отыгрываться. И нам это удалось. Мы стали лучше цепляться за мяч. Еще до перерыва могли забить", - цитирует наставника клубная пресс-служба.

Также, Вирт признался, что сказал своим футболистам в перерыве матча. Стоит отметить, что первую половину игры клуб из Ровно минимально проиграл:

"В перерыве просил команду оставить в раздевалке счет первого тайма, большими силами идти вперед и забивать. Вышли, дважды забили. Хорошие, трудовые голы. При счете – 2:1 Николай Гайдучик мог закрывать игру. Такие моменты нужно реализовывать. Пропущенный второй гол – результат ошибки", - добавил Вирт.

В концовке матча случился интересный эпизод. Рефери поставил два пенальти в ворота "Ворсклы", но "Верес" не смог реализовать ни один 11-ти метровый удар. Юрий Вирт не уставил без внимания этот момент, заявив, что команда очень разочарована происходящим:

"Относительно пенальти – знаю, что это не наша сильная сторона. Мы и на сборах много пенальти не забивали. И в первой лиге не забивали. Это все психология футболистов", - резюмировал Юрий Вирт.

Ранее мы сообщали, что полтавская "Ворскла" четвертый раз в этом сезоне потеряла победу, ведя в счете.

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно) УПЛ
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