Хавбек Динамо: Несмотря на все, мы сегодня отдали все силы ради победы над Днепром-1

Полузащитник "Динамо" Антон Царенко прокомментировал победу над "Днепром-1" в рамках 17-го тура УПЛ.

– Антон, какую задачу ставил перед тобой тренер, выпуская на замену?

– Мистер всегда просит выходящих на замену игроков с первой минуты на поле включаться и быть максимально заряженными. Должно быть сразу большое желание бороться, выигрывать и делать все ради победы.

– Игра была нервной: много нарушений, споров, спорных решений арбитров. Чувствовалось, что это матч за шесть очков двух претендентов на чемпионство?

– Да, игра была очень принципиальной и ответственной как для нас, так и для соперников. Несмотря на все, мы сегодня отдали все силы ради этой победы.

– Сегодня "Динамо" необычно как для матчей чемпионата много времени провело без мяча. Вы были готовы именно к такой игре?

– Всегда нужно уметь играть как первым номером, так и вторым, в зависимости от обстоятельств на поле. Главное, что наша тактика на игру сработала и мы победили.

– Ты дважды угрожал чужим воротам. Они возникли из-за твоей активности на поле?

– Возможно, своей работой я где-то заслужил эти моменты. Но на эти голевые случаи наработала вся команда. Хорошо, что они возникали, но жаль, что не удалось реализовать и забить второй гол.

– Ты вышел на поле вместо Бенито на правом фланге, хотя более привычная для тебя позиция в центре поля. Был готов к появлению на этой позиции еще и в таком матче?

– На какой позиции меня поставит тренер, там я и буду демонстрировать свой максимум, свою лучшую игру и стараться помочь команде получить положительный результат.

– Проведя полный тренировочный сбор с "основой", ты уже полностью влился в команду, стал ее неотъемлемой деталью, наработал взаимодействия с партнерами?

– Конечно, есть еще шероховатости. Но в общем, можно сказать, я уже проделал большой путь с этими ребятами. Конечно, большой для меня. Мне очень комфортно в команде, все партнеры меня поддерживают, за что я очень благодарен. Надеюсь, что вместе мы будем двигаться вперед.

– После поражения от "Ингульца" внутри коллектива были разговоры о необходимости реабилитироваться в матче с "Днепром-1"? Настроение было особенным?

– Конечно, эта игра была для нас принципиальной. Мы отдали все силы ради сегодняшней победы. Я считаю, что наша команда заслужила эти три очка.