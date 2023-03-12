Срна: Кривбасс в итоге не согласился на перенос игры. Это некрасивое футбольное решение

Спортивный директор ФК "Шахтер" Дарио Срна прокомментировал победу "горняков" над "Кривбассом" в матче 17-го тура УПЛ и рассказал о деталях организации этого поединка.

– Прокомментируйте сегодняшний матч и результат.

– Могу только поздравить команду. Вы все знаете историю наших отношений с "Кривбассом". Они не захотели перенести игру, чтобы помочь этим себе и всему украинскому футболу. Мы очень долго сюда добирались, но команда, борющаяся за всю Украину, приехала сюда и отработала! Команда – молодец, проявившая "шахтерский" характер.

– В чем заключалась принципиальность "Кривбасса" в вопросе переноса игры во Львов?

– Мы обратились в "Кривбасс" с просьбой перенести матч вообще с этой даты. Сначала они заявляли, что болеют за нас в Европе, а в итоге не согласились на перенос игры. Я считаю, что это некрасивое футбольное решение. В сегодняшней ситуации закон должен быть для всех одинаковым, и он называется – помогать друг другу. Я сразу скажу, что в такой ситуации, когда Кривбасс будет играть в еврокубках, мы обязательно пойдем навстречу и перенесем матч. Желаю им удачи и выхода в еврокубки, а там мы уже навстречу пойдем.

– Усталость после дороги может повлиять на исход поединка с "Фейенордом"?

– На этот матч мы приехали почти без восстановления. Было приятно здесь быть и подышать криворожским воздухом, ведь я здесь когда-то играл и очень по этому скучал. Это большой город с большой историей и большими болельщиками. Мы на первом месте, где и хотели быть, сделали большое дело. "Кривбасс" нас очень зарядил, но сейчас уже готовимся к матчу в четверг. В Нидерландах будем играть за "Шахтер" и весь украинский футбол.