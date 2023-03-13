Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 17-го тура УПЛ.

– Даже на разминке был заметен ваш настрой на игру. Почему не получилось достичь желаемого результата?

– Конечно, мы настраивались на эту игру, понимали, как важно было сегодня заработать очки. Не могу однозначно сформулировать причину, почему не удалось их получить. Команда неплохо играла против "Динамо", которое является грандом украинского футбола. На мой взгляд, мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражения.

– Этот матч напомнил игру с АЕК: когда соперник низко садится в оборону, ее очень тяжело проходить. Плотная опека не позволяла наносить удары по воротам…

– Да, было сложно, но у нас были предпосылки для опасных моментов, из которых должны были выжимать больше. Должны были скорее принимать решения, наносить удары.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Администратор сборной мне написал о необходимости делать визу, ведь я попал в расширенный список. А потом в клуб пришел вызов, где была моя фамилия.

– Уже разговаривали с Русланом Ротанем?

– Еще нет.

– Были поражены его решением?

– Могу только поблагодарить за доверие. Это очень приятно. Вызов в сборную – радость и гордость.

– Из "Авангарда" на "Уэмбли" – какие ощущения?

– (улыбается) Пока не знаю. Посмотрим, - сказал Сваток для "Профутбол Digital".