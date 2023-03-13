  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Сваток - подвел итоги матча с "Динамо"

Капитан Днепра-1: Мы не заслуживали поражения

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Капитан "Днепра-1" Александр Сваток прокомментировал поражение от "Динамо" (0:1) в матче 17-го тура УПЛ.

– Даже на разминке был заметен ваш настрой на игру. Почему не получилось достичь желаемого результата?

– Конечно, мы настраивались на эту игру, понимали, как важно было сегодня заработать очки. Не могу однозначно сформулировать причину, почему не удалось их получить. Команда неплохо играла против "Динамо", которое является грандом украинского футбола. На мой взгляд, мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражения.

Читайте такжеПихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо

– Этот матч напомнил игру с АЕК: когда соперник низко садится в оборону, ее очень тяжело проходить. Плотная опека не позволяла наносить удары по воротам…

– Да, было сложно, но у нас были предпосылки для опасных моментов, из которых должны были выжимать больше. Должны были скорее принимать решения, наносить удары.

– Как вы узнали о вызове в сборную?

– Администратор сборной мне написал о необходимости делать визу, ведь я попал в расширенный список. А потом в клуб пришел вызов, где была моя фамилия.

– Уже разговаривали с Русланом Ротанем?

– Еще нет.

– Были поражены его решением?

– Могу только поблагодарить за доверие. Это очень приятно. Вызов в сборную – радость и гордость.

– Из "Авангарда" на "Уэмбли" – какие ощущения?

– (улыбается) Пока не знаю. Посмотрим, - сказал Сваток для "Профутбол Digital".

По теме
yellow-arrow
Степаненко – о победе над Кривбассом: Сильные команды играют при любых условиях
yellow-arrow
"Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
yellow-arrow
Пихаленок: Можно сказать, что мы сами проиграли Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Александр Сваток СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
13.03.2023 в 10:56
Іще скажи, що ви на перемогу заслуговували - із таким-то рівнем майстерності. Буяльський отримав шанс - і використав його. Піхальонок, Підлипенець, Довбик отримували шанси - і не використали. Про що розмова?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде