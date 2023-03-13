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Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса
А еще возмущение судейством и команда-открытие УПЛ
Роберто Моралес по горячим следам разбирает самое интересное, что было на выходных в украинском футболе. Конечно, говорит о родной Премьер-лиге, где была битва грандов и громкий скандал, а еще называет команду-открытие в последнее время. Но и не оставляет без внимания успехи наших за границей! Как дела у Коваленко, для кого стало более успешным украинское дерби во Франции и стоит ли переживать Виталию Миколенко за место в основе – все это в новом влоге известного комментатора на канале UA-Футбол.
- 00:15 – Днепр-1 – Динамо: тяжелое зрелище
- 01:46 – Шахтер помучился, но справился
- 02:34 – Изменения в верхней части турнирки УПЛ
- 03:08 – Как там Фейенорд перед игрой с горняками
- 03:29 – В УПЛ есть команда, которая сейчас выступает как Шахтер!
- 04:20 – Какую сенсацию сотворили Коваленко и его Специя
- 04:59 – Большой матч в Испании – наВАРили
- 06:25 – Украинское дерби в Лиге 1
- 07:55 – АПЛ: Зинченко и Арсенал пока разбивают прогноз Моралеса
- 08:23 – Миколенко пора переживать за место в основе?
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