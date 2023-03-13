  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(1 голосов)

А еще возмущение судейством и команда-открытие УПЛ

Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Роберто Моралес по горячим следам разбирает самое интересное, что было на выходных в украинском футболе. Конечно, говорит о родной Премьер-лиге, где была битва грандов и громкий скандал, а еще называет команду-открытие в последнее время. Но и не оставляет без внимания успехи наших за границей! Как дела у Коваленко, для кого стало более успешным украинское дерби во Франции и стоит ли переживать Виталию Миколенко за место в основе – все это в новом влоге известного комментатора на канале UA-Футбол.

  • 00:15 – Днепр-1 – Динамо: тяжелое зрелище
  • 01:46 – Шахтер помучился, но справился
  • 02:34 – Изменения в верхней части турнирки УПЛ
  • 03:08 – Как там Фейенорд перед игрой с горняками
  • 03:29 – В УПЛ есть команда, которая сейчас выступает как Шахтер!
  • 04:20 – Какую сенсацию сотворили Коваленко и его Специя
  • 04:59 – Большой матч в Испании – наВАРили
  • 06:25 – Украинское дерби в Лиге 1
  • 07:55 – АПЛ: Зинченко и Арсенал пока разбивают прогноз Моралеса
  • 08:23 – Миколенко пора переживать за место в основе?

По теме
yellow-arrow
Буяльский не сыграет с Зарей. Киевляне могут запретить играть трем ключевым игрокам луганцев
yellow-arrow
Минай и Александрия почтили память Героя Украины Александра Мациевского
yellow-arrow
Вслед за Шахтером. Днепр-1 прекратил сотрудничество с Parimatch
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберто Моралес канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде