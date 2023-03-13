Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес по горячим следам разбирает самое интересное, что было на выходных в украинском футболе. Конечно, говорит о родной Премьер-лиге, где была битва грандов и громкий скандал, а еще называет команду-открытие в последнее время. Но и не оставляет без внимания успехи наших за границей! Как дела у Коваленко, для кого стало более успешным украинское дерби во Франции и стоит ли переживать Виталию Миколенко за место в основе – все это в новом влоге известного комментатора на канале UA-Футбол.

00:15 – Днепр-1 – Динамо: тяжелое зрелище

01:46 – Шахтер помучился, но справился

02:34 – Изменения в верхней части турнирки УПЛ

03:08 – Как там Фейенорд перед игрой с горняками

03:29 – В УПЛ есть команда, которая сейчас выступает как Шахтер!

04:20 – Какую сенсацию сотворили Коваленко и его Специя

04:59 – Большой матч в Испании – наВАРили

06:25 – Украинское дерби в Лиге 1

07:55 – АПЛ: Зинченко и Арсенал пока разбивают прогноз Моралеса

08:23 – Миколенко пора переживать за место в основе?