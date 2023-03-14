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Бутко: Герреро адаптация особо не понадобилась, он влился в коллектив

Премьер-лига
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Защитник "Зари" - о старте второй части сезона

Бутко: Герреро адаптация особо не понадобилась, он влился в коллектив

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Защитник "Зари" Богдан Бутко поделился своими впечатлениями от старта луганской команды во второй части сезона.

— Сильно изменилась "Заря" за время зимнего межсезонья?

— В плане игры, нет.

— Кого-то из новичков можешь выделить?

— Пока не хочу никого выделять. У всех есть хорошие качества. Второй круг покажет. Тот же Герреро хорошо вышел и с "Ворсклой", и со "Львовом" также.

— Перейдем к матчу с ФК "Львов". Именно ты с Герреро организовали первый гол…

— Наш форвард хорошо бежит. Ему и адаптация особо не понадобилась, нападающий из Панамы влился в коллектив.

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— У "Зари" в последние годы не было забивного форвард. Может быть, с приходом Герреро ситуация изменится?

— Пожалуй, так и есть. У нас то Мишнев, играл на этой позиции, то Антюх, то Нагнойный, иногда Русин.

— В твоем активе очередная голевая передача?

— Я, как всегда. Если у меня хорошее состояние, то я всегда буду вперед бежать.

— В какой момент матча вы поняли, что три очка у вас будут в кармане?

— Думаю, что при счете 2:0 мы чуть поуспокоились. У нас проблемы при стандартных положениях у наших ворот. При счете 1:0 нужно было действовать очень внимательно.

— Но концовку матча вы чуть смазали, она вам не удалась. По какой причине?

— В конце встречи нам было тяжело. Может физически был перегруз. Последние 20 минут мы, образно говоря, плавали. Соперник забил и еще давил. А может мы уже доигрывали, да и замены произвел наш тренерский штаб.

— Как тебе газон на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского?

— Первый тайм все отлично было. А потом футболисты подразбили газон, плюс и туман опустился, - рассказал Бутко.

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В статье: Богдан Бутко Заря (Луганск)
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Источник:
Sport Arena

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