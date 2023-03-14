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Не из-за ДТП. Журналист раскрыл причину, по которой не играет Супряга
Игорь Цыганык выдвинул другую версию
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Нападающий "Динамо" Владислав Супряга был вне заявке на два последних матчах команды в чемпионате - против "Ингульца" (0:2) и "Днепра-1" (1:0).
Журналист Михаил Спиваковский объяснял это тем, что форвард перед игрой с клубом из Петрово попал в ДТП, но комментатор Игор Цыганык считает, что это никак не имеет отношения к этому.
По его словам, Владислав находится не в лучших игровых кондициях и проигрывает в конкуренции за место в заявке:
"Почему не играет Супряга и его не было даже в заявке на игру с "Днепром-1"? На данном этапе форма Супряги не позволяет ему конкурировать на равных с теми футболистами, которые есть в "Динамо". На него рассчитывает Луческу, но Супряге нужно набрать форму. Это главная причина, по которой его нет в заявке", – сказал Цыганык.
В нынешнем сезоне Супряга на поле не появлялся. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года.
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