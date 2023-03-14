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Не из-за ДТП. Журналист раскрыл причину, по которой не играет Супряга

Премьер-лига
(2 голосов)

Игорь Цыганык выдвинул другую версию

Не из-за ДТП. Журналист раскрыл причину, по которой не играет Супряга

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга был вне заявке на два последних матчах команды в чемпионате - против "Ингульца" (0:2) и "Днепра-1" (1:0).

Журналист Михаил Спиваковский объяснял это тем, что форвард перед игрой с клубом из Петрово попал в ДТП, но комментатор Игор Цыганык считает, что это никак не имеет отношения к этому.

По его словам, Владислав находится не в лучших игровых кондициях и проигрывает в конкуренции за место в заявке:

"Почему не играет Супряга и его не было даже в заявке на игру с "Днепром-1"? На данном этапе форма Супряги не позволяет ему конкурировать на равных с теми футболистами, которые есть в "Динамо". На него рассчитывает Луческу, но Супряге нужно набрать форму. Это главная причина, по которой его нет в заявке", – сказал Цыганык.

В нынешнем сезоне Супряга на поле не появлялся. Его контракт с "Динамо" действует до 30 июня 2026 года.

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В статье: Динамо (Киев) Игорь Цыганык Владислав Супряга
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Комментарии (2)
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vgolovan (полтава)
14.03.2023 в 15:58
циганик останнім часом розумовими здібностями хоче прирівнятися до сабо
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Cassid (Kiev)
14.03.2023 в 15:57
А кому он конкуренцию проигрывает? Ванату?Так все равно надо минимум два форварда в заявке.Чет мне кажется, что там не только в форме и готовности дело.
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