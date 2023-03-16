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Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Северной Македонии
Македонцы проведут серию товарищеских матчей
Фото: fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Решат Рамадани вызван в расположение молодежной сборной Северной Македонии, которая проведет серию товарищеских матчей.
23-го марта македонцы померяются силами со сверстниками из Латвии, 25-го – с Финляндией, 28-го – со Словакией. Официальные же матчи подопечных Драги Канатлароски ждут в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 (U-21).
Рамадани в сборной играет на позиции центрального защитника и имеет в своем активе три матча.
Напомним, в начале марта Рамадани перешел в "Динамо" из "Швендии". 19-летний футболист заключил с киевским клубом контракт на пять лет.
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