Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Северной Македонии

Полузащитник "Динамо" Решат Рамадани вызван в расположение молодежной сборной Северной Македонии, которая проведет серию товарищеских матчей.

23-го марта македонцы померяются силами со сверстниками из Латвии, 25-го – с Финляндией, 28-го – со Словакией. Официальные же матчи подопечных Драги Канатлароски ждут в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 (U-21).

Рамадани в сборной играет на позиции центрального защитника и имеет в своем активе три матча.

Напомним, в начале марта Рамадани перешел в "Динамо" из "Швендии". 19-летний футболист заключил с киевским клубом контракт на пять лет.