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Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Северной Македонии

Премьер-лига
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Македонцы проведут серию товарищеских матчей

Новичок Динамо вызван в молодежную сборную Северной Македонии

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Решат Рамадани вызван в расположение молодежной сборной Северной Македонии, которая проведет серию товарищеских матчей.

23-го марта македонцы померяются силами со сверстниками из Латвии, 25-го – с Финляндией, 28-го – со Словакией. Официальные же матчи подопечных Драги Канатлароски ждут в начале сентября, когда стартует отбор на Евро-2025 (U-21).

Рамадани в сборной играет на позиции центрального защитника и имеет в своем активе три матча.

Напомним, в начале марта Рамадани перешел в "Динамо" из "Швендии". 19-летний футболист заключил с киевским клубом контракт на пять лет.

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В статье: Динамо (Киев) Северная Македония U-21 Решат Рамадани
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Источник:
fcdynamo.com

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