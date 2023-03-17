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Ротань: Александрия не была той командой, которая наиграла на победу

Премьер-лига
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Специалист дал комментарий после ничьей с "Металлистом"

Ротань: Александрия не была той командой, которая наиграла на победу

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничейный результат матча против "Металлиста" (0:0) в 18-м туре УПЛ.

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- Странный матч. Если в предыдущих трех матчах у нас было желание победить, матчи тяжело складывались, мы вырывали ничьи. Но сегодня... Я не знаю, что это: поле, погода, но мы сегодня не были той командой, которая наиграла на победу.

- Первый тайм ваша команда провела интереснее, активнее. Во втором тайме "Металлист" сбалансировал игру. С чем, по вашему мнению, это связано?

- Я считаю, что те замены, которые мы делаем, должны усиливать игру, но сегодня у нас этого не было. Если в предыдущих матчах удавалось усиливать игру, то сегодня мы были инертными, - сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Металлист (Харьков)
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