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Ротань: Александрия не была той командой, которая наиграла на победу
Специалист дал комментарий после ничьей с "Металлистом"
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал ничейный результат матча против "Металлиста" (0:0) в 18-м туре УПЛ.
- Странный матч. Если в предыдущих трех матчах у нас было желание победить, матчи тяжело складывались, мы вырывали ничьи. Но сегодня... Я не знаю, что это: поле, погода, но мы сегодня не были той командой, которая наиграла на победу.
- Первый тайм ваша команда провела интереснее, активнее. Во втором тайме "Металлист" сбалансировал игру. С чем, по вашему мнению, это связано?
- Я считаю, что те замены, которые мы делаем, должны усиливать игру, но сегодня у нас этого не было. Если в предыдущих матчах удавалось усиливать игру, то сегодня мы были инертными, - сказал Ротань на послематчевой пресс-конференции.
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