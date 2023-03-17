Источник: Динамо запретило арендованным игрокам Зари сыграть в субботнем матче

Киевское " Динамо " не разрешило арендованным игрокам "Зари" сыграть против киевской команды в очном матче 18-го тура УПЛ. ОБ этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Интересно, что в первом круге динамовцы подобное разрешение дали, тогда арендованный Владимир Бражко забил один из голов (3:2 – победа луганчан).

Напомним, что в "Заре" кроме Бражко также на правах аренды из "Динамо" выступают Никита Бурда и Сергей Булеца.

Напомним, что поединок состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 14:00.