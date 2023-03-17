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Источник: Динамо запретило арендованным игрокам Зари сыграть в субботнем матче

Премьер-лига
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А в первом круге разрешили, при этом, Бражко забил один из голов

Источник: Динамо запретило арендованным игрокам Зари сыграть в субботнем матче

upl.ua

Новина українською

Киевское "Динамо" не разрешило арендованным игрокам "Зари" сыграть против киевской команды в очном матче 18-го тура УПЛ. ОБ этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Интересно, что в первом круге динамовцы подобное разрешение дали, тогда арендованный Владимир Бражко забил один из голов (3:2 – победа луганчан).

Напомним, что в "Заре" кроме Бражко также на правах аренды из "Динамо" выступают Никита Бурда и Сергей Булеца.

Напомним, что поединок состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 14:00.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Никита Бурда Сергей Булеца Игорь Бурбас Владимир Бражко
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