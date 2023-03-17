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Источник: Динамо запретило арендованным игрокам Зари сыграть в субботнем матче
А в первом круге разрешили, при этом, Бражко забил один из голов
upl.ua
Киевское "
Интересно, что в первом круге динамовцы подобное разрешение дали, тогда арендованный Владимир Бражко забил один из голов (3:2 – победа луганчан).
Напомним, что в "Заре" кроме Бражко также на правах аренды из "Динамо" выступают Никита Бурда и Сергей Булеца.
Напомним, что поединок состоится в субботу, 18 марта, и начнется в 14:00.
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