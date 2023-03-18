Хавбек Динамо: О наших проблемах скажет главный тренер - Луческу виднее

Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко прокомментировал поражение от луганской "Зари" в рамках 18-го тура УПЛ.

- Неприятно в двух домашних матчах подряд проигрывать – сначала "Ингулец", теперь "Заря". В чем главная проблема нынешнего "Динамо"?

- Я думаю, что о наших проблемах скажет главный тренер. Ему виднее и решать, как нам играть. Тренеры дают нам установку, которую мы стараемся выполнять на поле. Сегодня не удалось, потому такой результат.

- Что сказал Мирча Луческу после матча? Был ли разговор с ним?

- Конечно, неприятно проигрывать "Заре" уже второй раз в сезоне, но Мистер сказал готовиться к следующим матчам. Для нас нет никаких других результатов, кроме победы.

- Сегодня ты вышел в стартовом составе. Какие задачи ставил перед тобой тренерский штаб, на чем акцентировал внимание?

- Требовалось больше заходить в центр, комбинировать с партнерами и играть больше вперед через комбинации.

- На сборах "Динамо" провело 14 контрольных матчей. Насколько для тебя отличается уровень молодежного чемпионата со взрослым футболом?

- Я уже говорил, что очень отличается. Здесь гораздо быстрее нужно думать, знать еще до приема мяча, что ты дальше будешь делать с ним. Да, сборы были длительными, мы сыграли много матчей, но, как видим, в официальных поединках не можем найти свою игру.

- Не стоит ли искать причину нынешних результатов именно в большом количестве матчей на сборах, что команда немного "наелась" за зимний перерыв и вас теперь не хватает на матчи чемпионата?

– Нет, абсолютно. Мы не должны отталкиваться от таких мыслей. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться по максимуму и показывать результаты, соответствующие уровню "Динамо" (Киев).