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Хавбек Динамо: О наших проблемах скажет главный тренер - Луческу виднее
Антон Царенко про поединок с командой Патрика ван Леувена
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Полузащитник киевского "Динамо" Антон Царенко прокомментировал
- Неприятно в двух домашних матчах подряд проигрывать – сначала "Ингулец", теперь "Заря". В чем главная проблема нынешнего "Динамо"?
- Я думаю, что о наших проблемах скажет главный тренер. Ему виднее и решать, как нам играть. Тренеры дают нам установку, которую мы стараемся выполнять на поле. Сегодня не удалось, потому такой результат.
- Что сказал Мирча Луческу после матча? Был ли разговор с ним?
- Конечно, неприятно проигрывать "Заре" уже второй раз в сезоне, но Мистер сказал готовиться к следующим матчам. Для нас нет никаких других результатов, кроме победы.
- Сегодня ты вышел в стартовом составе. Какие задачи ставил перед тобой тренерский штаб, на чем акцентировал внимание?
- Требовалось больше заходить в центр, комбинировать с партнерами и играть больше вперед через комбинации.
- На сборах "Динамо" провело 14 контрольных матчей. Насколько для тебя отличается уровень молодежного чемпионата со взрослым футболом?
- Я уже говорил, что очень отличается. Здесь гораздо быстрее нужно думать, знать еще до приема мяча, что ты дальше будешь делать с ним. Да, сборы были длительными, мы сыграли много матчей, но, как видим, в официальных поединках не можем найти свою игру.
- Не стоит ли искать причину нынешних результатов именно в большом количестве матчей на сборах, что команда немного "наелась" за зимний перерыв и вас теперь не хватает на матчи чемпионата?
– Нет, абсолютно. Мы не должны отталкиваться от таких мыслей. Нужно выходить на каждую игру, отдаваться по максимуму и показывать результаты, соответствующие уровню "Динамо" (Киев).
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