Тренер Металлиста 1925: У нас были очень хорошие моменты, но мы их не использовали.

Тренер "Металлиста 1925" Олег Голодюк прокомментировал нулевую ничью с полтавской "Ворсклой" в матче 18-го тура УПЛ.

- Мы, как и "Ворскла", настраивались сегодня на победу. По игре было видно, что обе команды хотели выиграть. Ничья. Где-то повторяю слова, которые я говорил после "Черноморца": наверное, сегодня ничья закономерный результат. У нас были очень хорошие моменты, но мы их не использовали. У Полтавы тоже были свои моменты. Ничего, мы двигаемся дальше.

- После зимней паузы "Металлисту 1925" тяжело даются набранные очки, забитые голы. С чем это связано?

- Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы его решили бы. На первый план у нас пока выходят характер и самоотдача. И за это мы после каждой игры благодарим ребят, что они делают все возможное, что от них зависит на данный момент. Есть много факторов, влияющих на это. И травмы были, кто-то тяжело переносил тренировки на синтетике, а матчи на траве. Думаю, что пауза, которая сейчас будет в чемпионате, как раз нам в этот момент очень сильно подходит. Мы поработаем очень хорошо на тренировках, чтобы улучшить эти показатели.

- После возвращения на поле после воздушной тревоги команда заиграла гораздо активнее впереди. В чем причина? Как мотивировали игроков?

- Знаете, у нас такие футболисты, что их особо мотивировать не нужно. Просто они прислушивались к нашим словам и поняли, что очень непонятная ситуация с перерывом, как настроится. Мы им говорили, что будет шанс забить в эти 15 минут 100%. Надо этим воспользоваться. Отлично сыграли после тревоги. Но, к сожалению, не использовали свой момент.

- Двухнедельная пауза в чемпионате, ожидающая команды, она в плюс или в минус для "Металлиста 1925" перед поединком с одним из лидеров, с "Днепром-1"?

- Если честно, мы пока не думаем об игре с "Днепром-1". Наша главная задача сейчас восстановить ребят. Потому что очень много повреждений. Они, возможно, жертвуя собой, не в готовности, в которой хотелось бы, на игру. Отдают все силы. Слава Богу, что у нас нет никаких травм. Сейчас нужно, чтобы все восстановились, и вся команда на одном уровне готовности подошла к матчу с "Днепром-1". На данный момент, это самое главное.

- Что с Ткачуком?

- Позавчера он уже провел первую тренировку с командой. Но, конечно, он пропустил, примерно, три недели и еще не был готов играть. Сейчас он со всеми возвращается в общую группу и со всеми будет готовиться к "Днепру-1".