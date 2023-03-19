"Ты видишь. Люблю тебя". Хавбек Ингульца посвятил гол покойному отцу

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Инглец" дома проиграл одесскому "Черноморцу" - со счетом 1:2.

Единственный мяч хозяев поля в этой игре забил Иван Головкин – 22-летний полузащитник отметился голом на 83-й минуте встречи.

После забитого гола Головкин поднял футболку и показал майку с надписью, который посвящен его отцу: "Папа, я знаю, ты видишь. Люблю тебя".

Отец Ивана умер несколько месяцев назад по болезни.