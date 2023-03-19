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"Ты видишь. Люблю тебя". Хавбек Ингульца посвятил гол покойному отцу

Премьер-лига
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Трогательный момент

"Ты видишь. Люблю тебя". Хавбек Ингульца посвятил гол покойному отцу

ФК "Інгулець" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Инглец" дома проиграл одесскому "Черноморцу" - со счетом 1:2.

Единственный мяч хозяев поля в этой игре забил Иван Головкин – 22-летний полузащитник отметился голом на 83-й минуте встречи.

После забитого гола Головкин поднял футболку и показал майку с надписью, который посвящен его отцу: "Папа, я знаю, ты видишь. Люблю тебя".

Отец Ивана умер несколько месяцев назад по болезни.

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В статье: Черноморец (Одесса) Ингулец (Петрово) Иван Головкин
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