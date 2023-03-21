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Почему не нужно критиковать Динамо. Видео
Наболевшая тема
Одна тема, одна команда, но куча проблем. Киевское "Динамо" с Луческу в этом сезоне пробивает очередное дно, однако не спешите критиковать команду Суркиса и просить отставки Луческу сейчас. Во-первых, есть объективные причины спада, во-вторых, это нет... а все остальное узнаете в видео.
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Комментарии (1)
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Maldini (Киев)
21.03.2023 в 19:41
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