Премьер-лига
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Колос проведет товарищеский матч с ЛНЗ
Трансляции не будет
Фото: ФК Колос
Заполняя паузу в чемпионате, "Колос" проведет контрольный поединок с одним из лидеров Первой лиги. Соперником ковалевской команды будет черкасский "ЛНЗ".
Спарринг пройдет в субботу, 25 марта в Ковалевке. Время начала не указано. Прямой трансляция матча не будет. После окончания игры на YouTube-канале "Колоса" будет опубликован видеообзор.
"Колос" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "ЛНЗ" лидирует в группе Б Первой лиги.
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Источник:koloskovalivka.com
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