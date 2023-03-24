Колос проведет товарищеский матч с ЛНЗ

Заполняя паузу в чемпионате, "Колос" проведет контрольный поединок с одним из лидеров Первой лиги. Соперником ковалевской команды будет черкасский "ЛНЗ".

Спарринг пройдет в субботу, 25 марта в Ковалевке. Время начала не указано. Прямой трансляция матча не будет. После окончания игры на YouTube-канале "Колоса" будет опубликован видеообзор.

"Колос" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "ЛНЗ" лидирует в группе Б Первой лиги.