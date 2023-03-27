Игорь Суркис планирует сменить тренера Динамо летом - Источник

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис занят поиском главного тренера на следующий сезон.

"По моей информации, Суркис летом планирует сменить тренера. Сейчас ищет замену. Это очень сложный процесс. Как я понимаю, в "Динамо" сейчас пытаются определиться с профайлом будущего тренера. Ищут человека с европейским взглядом на футбол, который может работать с молодежью. Я так понимаю, что это человек а-ля Йовичевич. Когда Суркису в каких-то разговорах его предлагали, то он не очень серьезно к нему относился.

Сейчас никаких динамовских сердец не будет. Из этих сердец может быть только Ребров, мы знаем, куда он нацелился. Плюс мы помним ситуацию, когда он при пришел к Суркису и сказал: "Минус Гармаш, Хачериди, Рыбалка".

Шевченко? По моей информации его кандидатура не рассматривается", — сказал Спиваковский.