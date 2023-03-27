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Игорь Суркис планирует сменить тренера Динамо летом - Источник
Сейчас пытаются определиться с профайлом будущего коуча
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский поделился информацией о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис занят поиском главного тренера на следующий сезон.
"По моей информации, Суркис летом планирует сменить тренера. Сейчас ищет замену. Это очень сложный процесс. Как я понимаю, в "Динамо" сейчас пытаются определиться с профайлом будущего тренера. Ищут человека с европейским взглядом на футбол, который может работать с молодежью. Я так понимаю, что это человек а-ля Йовичевич. Когда Суркису в каких-то разговорах его предлагали, то он не очень серьезно к нему относился.
Сейчас никаких динамовских сердец не будет. Из этих сердец может быть только Ребров, мы знаем, куда он нацелился. Плюс мы помним ситуацию, когда он при пришел к Суркису и сказал: "Минус Гармаш, Хачериди, Рыбалка".
Шевченко? По моей информации его кандидатура не рассматривается", — сказал Спиваковский.
Также журналист добавил, что в контракте Луческу нет пункта о компенсации.
Ранее Игорь Суркис опроверг слухи о переговорах Мирчи Луческу с клубом Лиги 1.
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