Николини: Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер

Итальянец Карло Николини, который входит в административно-спортивную структуру " Шахтера " высказал удивление, что в свое время "Сассуоло" отпустил своего тренера Роберто Де Дзерби в донецкий клуб.

"Когда мы решили сменить тренера в "Шахтере", я сразу принял меры, потому что хорошо знаю Роберто, он мой друг. Меня очень удивило, что в Италии позволили ему перейти сначала к нам, потом в Англию. Такие клубы, как "Рома" и "Фиорентина", на мой взгляд, вполне могли бы нацеливаться на него, но есть некоторая сдержанность в том, чтобы наращивать силу талантливых молодых тренеров в Италии.

"Шахтер" предоставил Де Дзерби возможность расти дальше и преуспевать. Я убежден, что если бы не было войны, он все еще был бы с нами вместе со многими сильными игроками, такими как Давид Нерес, Мудрик и Додо", - сказал Николини.