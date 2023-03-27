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Николини: Удивило, как в Италии позволили Де Дзерби перейти в Шахтер
А затем еще и в Брайтон
Фото: ФК Шахтер Донецк
Итальянец Карло Николини, который входит в административно-спортивную структуру "
"Когда мы решили сменить тренера в "Шахтере", я сразу принял меры, потому что хорошо знаю Роберто, он мой друг. Меня очень удивило, что в Италии позволили ему перейти сначала к нам, потом в Англию. Такие клубы, как "Рома" и "Фиорентина", на мой взгляд, вполне могли бы нацеливаться на него, но есть некоторая сдержанность в том, чтобы наращивать силу талантливых молодых тренеров в Италии.
"Шахтер" предоставил Де Дзерби возможность расти дальше и преуспевать. Я убежден, что если бы не было войны, он все еще был бы с нами вместе со многими сильными игроками, такими как Давид Нерес, Мудрик и Додо", - сказал Николини.
Напомним, что Де Дзерби работал в "Шахтере" с мая 2021 года и до начала полномасштабного российского вторжения. Сейчас тренер работает с английским "Брайтоном".
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