  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Пономарев: Заря – серьезный соперник. В последнем матче они обыграли Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пономарев: Заря – серьезный соперник. В последнем матче они обыграли Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Для коуча эта игра будет первой в качестве главного тренера "Руха"

Пономарев: Заря – серьезный соперник. В последнем матче они обыграли Динамо

Фото: ФК Рух

Новина українською

Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал, что думает о предстоящем матче против "Зари" в 19-м туре УПЛ. Для специалиста эта игра будет дебютной во главе первой команды "желто-черных".

"Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.

Видим по результатам "Зари", что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли "Динамо" (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе "Шахтера", сейчас в "Заре" он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что "Заря" - одна из сильнейших команд в нашем чемпионате", - сказал Пономарев.

Матч "Заря" - "Рух" пройдет 2 апреля в Киеве и начнется в 15:00 по киевскому времени.

Читайте такжеНаставник Руха подтвердил интерес к игрокам его команды от Динамо и Шахтера
По теме
yellow-arrow
Черноморец и Шахтер рассудит Коваленко. Судейские назначения 19-го тура УПЛ
yellow-arrow
Минай - Ингулец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 01.04.2023
yellow-arrow
Болельщики Кривбасса выбрали лучшего игрока команды в марте
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Рух (Львов) Виталий Пономарев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде