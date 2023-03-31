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Пономарев: Заря – серьезный соперник. В последнем матче они обыграли Динамо
Для коуча эта игра будет первой в качестве главного тренера "Руха"
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал, что думает о предстоящем матче против "Зари" в 19-м туре УПЛ. Для специалиста эта игра будет дебютной во главе первой команды "желто-черных".
"Ребята очень хорошо готовятся, они находятся в эмоционально приподнятом состоянии. Все хорошо выполняют работу, которую мы запланировали. Я доволен их самоотдачей на тренировках. Волнений как таковых нет. Конечно, для меня это первая игра на посту главного тренера. У нас серьезный соперник, но мы готовимся в штатном режиме.
Видим по результатам "Зари", что это очень хорошая команда. В последнем матче они обыграли "Динамо" (Киев). Демонстрируют интересный футбол. Их тренер в свое время работал в системе "Шахтера", сейчас в "Заре" он пропагандирует атакующий футбол, они играют по схеме 4-3-3. Считаю, что "Заря" - одна из сильнейших команд в нашем чемпионате", - сказал Пономарев.
Матч "Заря" - "Рух" пройдет 2 апреля в Киеве и начнется в 15:00 по киевскому времени.
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