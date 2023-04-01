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Пять легионеров. УПЛ представила претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги подводятся сразу за два месяца

Пять легионеров. УПЛ представила претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала списки номинантов на звание лучшего тренера и игрока в феврале-марте.

Лучшим футболистом могут стать следующие исполнители: Георгий Судаков (“Шахтер”), Эдуардо Герреро (“Заря”), Таулян Сефери (“Ворскла”), Зиги Бадибанга (“Черноморец”).

На звание лучшего тренера месяца претендуют: Патрик ван Леувен (“Заря”), Сергей Ковалец (“Ингулец”), Роман Григорчук (“Черноморец”), Игорь Йовичевич (“Шахтер”).

Голосование продлится до пятницы 7 апреля и завершится в 13:00.

За лучшего игрока месяца можно проголосовать здесь>>>, за лучшего тренера – здесь>>>.

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В статье: Сергей Ковалец Роман Григорчук Игор Йовичевич Георгий Судаков Патрик ван Леувен Таулянт Сефери Зиги Бадибанга Эдуардо Герреро
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Источник:
УПЛ

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