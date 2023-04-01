Пять легионеров. УПЛ представила претендентов на звание лучшего игрока и тренера февраля-марта

Украинская Премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала списки номинантов на звание лучшего тренера и игрока в феврале-марте.

Лучшим футболистом могут стать следующие исполнители: Георгий Судаков (“Шахтер”), Эдуардо Герреро (“Заря”), Таулян Сефери (“Ворскла”), Зиги Бадибанга (“Черноморец”).

На звание лучшего тренера месяца претендуют: Патрик ван Леувен (“Заря”), Сергей Ковалец (“Ингулец”), Роман Григорчук (“Черноморец”), Игорь Йовичевич (“Шахтер”).

Голосование продлится до пятницы 7 апреля и завершится в 13:00.

За лучшего игрока месяца можно проголосовать здесь>>>, за лучшего тренера – здесь>>>.