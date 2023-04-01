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Тренерский прорыв Ротаня. Александрия – Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
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Александрия - Ворскла ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Тренерский прорыв Ротаня. Александрия – Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В этом календарном году Руслан Ротань провел едва ли не наибольше матчей среди всех украинских тренеров. Однако с победами никак не складывалось – то поражение, то ничьи. По-настоящему прорвало в 19-м туре против "Ворсклы", которая под руководством Скрипника, похоже, только деградирует.

Это первая победа Ротаня как клубного тренера. "Александрия" уверенно сохраняет за собой пятую позицию, присматриваясь к четвертой. Смотрите, как происходили события в поле, в видеообзоре.

VBET-лига. 19-й тур
1 апреля, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия" - "Ворскла" 3:0
Голы: Игорь Пердута 26 (авт.), Андрей Кулаков 42, Сергей Логинов 78

Автогол Пердуты

Гол Кулакова

Гол Логинова

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
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