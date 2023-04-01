Тренерский прорыв Ротаня. Александрия – Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча

В этом календарном году Руслан Ротань провел едва ли не наибольше матчей среди всех украинских тренеров. Однако с победами никак не складывалось – то поражение, то ничьи. По-настоящему прорвало в 19-м туре против "Ворсклы", которая под руководством Скрипника, похоже, только деградирует.

Это первая победа Ротаня как клубного тренера. "Александрия" уверенно сохраняет за собой пятую позицию, присматриваясь к четвертой. Смотрите, как происходили события в поле, в видеообзоре.

VBET-лига. 19-й тур

1 апреля, Александрия, стадион "Ника"

ФК "Александрия" - "Ворскла" 3:0

Голы: Игорь Пердута 26 (авт.), Андрей Кулаков 42, Сергей Логинов 78

Автогол Пердуты

Гол Кулакова

Гол Логинова