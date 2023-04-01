Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренерский прорыв Ротаня. Александрия – Ворскла 3:0. Видео голов и обзор матча
Александрия - Ворскла ⋉ 3:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 01.04.2023 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
В этом календарном году Руслан Ротань провел едва ли не наибольше матчей среди всех украинских тренеров. Однако с победами никак не складывалось – то поражение, то ничьи. По-настоящему прорвало в 19-м туре против "Ворсклы", которая под руководством Скрипника, похоже, только деградирует.
Это первая победа Ротаня как клубного тренера. "Александрия" уверенно сохраняет за собой пятую позицию, присматриваясь к четвертой. Смотрите, как происходили события в поле, в видеообзоре.
VBET-лига. 19-й тур
1 апреля, Александрия, стадион "Ника"
ФК "Александрия" - "Ворскла" 3:0
Голы: Игорь Пердута 26 (авт.), Андрей Кулаков 42, Сергей Логинов 78
Автогол Пердуты
Гол Кулакова
Гол Логинова
Популярное сейчас
- Первая победа Ротаня в Александрии, Кривбасс уже шестой. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Владимир Шаран не появился на пресс-конференции после проигрышного матча против Ингульца
- УПЛ. Минай - Ингулец 1:2. Характер превыше всего
- Украинские арбитры вылетели из первой категории УЕФА. Один судит официальные матчи в США
- Роскошная жена звезды Шахтера выстрелила горячим фото в честь дня рождения. ФОТО
- Чтобы легче было воровать украинские стиралки. Стивен Сигал будет учить российских военных айкидо
Новости по теме
- 23:01 Украинские Голкипер Ворсклы U-19 голом головой в компенсированное время принес ничью своей команде - ВИДЕО
- 09:29 Прогнозы на футбол Александрия - Ворскла. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 апреля 2023
- 18:35 Украинские В матче между Александрией U19 и Ворсклой U19 арбитр показал девять желтых карточек и три красных