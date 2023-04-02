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Довбик впервые в сезоне не выйдет в старте Днепра-1 на матч УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Также в заявке против харьковчан нет Сватка

Довбик впервые в сезоне не выйдет в старте Днепра-1 на матч УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

В рамках 19-го тура Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" сыграет против "Днепра-1". Главный тренер днепрян Александр Кучер решил немного поэксперементировать с составом.

Впервые в этом сезоне УПЛ не сыграет нападающий Артем Довбик с первых минут. Кроме этого, защитник Александр Сваток вообще не попал в заявку (у него 15 из 17 проведенных поединков в чемпионате).

Отметим, что оба принимали участие в недавнем матче сборной Украины против Англии в отборе на ЧЕ-2024 (0:2). Сваток провел 90 минут, Довбик сыграл 17 минут.

Также третий раз подряд в воротах сыграет не бразилец Макс Валеф, а 21-летний украинец Владислав Рыбак. В предыдущих двух встречах (против "Вереса" и "Динамо") он пропустил один гол.

"Металлист 1925" и "Днепр-1" начнут в 14:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.

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В статье: СК Днепр-1
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