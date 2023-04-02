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Шепелев достиг отметки в 200 матчей в футболке Динамо

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Шепелев достиг отметки в 200 матчей в футболке Динамо

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" на выезде обыграло ФК "Львов" – 2:0.

Этот матч стал для полузащитника "бело-синих" Владимира Шепелева юбилейным в столичном клубе. А именно поединок против "львов" стал 200-м для украинского хавбека в футболке киевлян.

Воспитанник "Динамо" провел за первую команду 132 матча в рамках чемпионата Украины, 52 – в еврокубках, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке Украины. Владимир дебютировал за динамовцев 25 февраля 2017 - в гостевой игре против луганской "Зари".

Примечательно, что 25-летний Шепелев стал 25-м игроком в истории "Динамо", которому подчинился данный показатель. Лидирует по количеству матчей в составе "Динамо" бывший голкипер, а сейчас ассистент Мирчи Луческу – Александр Шовковский (636 матчей).

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
ФК "Динамо"

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