  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не Динамо

Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса

Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

Клубный футбол вернулся после международной паузы и сразу подарил сенсацию в рамках УПЛ. Шахтер столкнулся с концептуальной командой, и это было очень интересно. Осечкой лидера сразу воспользовались преследователи, при этом известный комментатор Роберто Моралес указывает на команду, которая может удивить в конце сезона. А еще внимательно разбирает дела украинских игроков в ТОП-чемпионатах. Речь пойдет о Цыганкове, Малиновском, Соболе, Зинченко, Забарном и даже о Мудрике.

  • 00:21 – Концепция Григорчука наконец-то сработала
  • 01:08 – Классика Днепра-1
  • 01:46 - Скрытый фаворит чемпионской гонки в УПЛ
  • 03:07 – Испанская страница. Жирона и Виктор Цыганков
  • 04:00 – Барселона – Реал: хорошие предпосылки для Эль Класико
  • 04:43 – Французские дела: что там у Малиновского и Соболя
  • 06:02 – Роберто увлекается Сити, но понемногу меняет мнение по поводу Арсенала
  • 07:14 – Наконец-то о Челси: Моралес становится адвокатом Мудрика
  • 08:28 – Вспомним Илью Забарного

По теме
yellow-arrow
УПЛ допускает появление дополнительного слота для матчей
yellow-arrow
Волошин: Смогли показать показать хороший и качественный футбол против Львова
yellow-arrow
Журналист заявил, что один из матчей 19-го тура УПЛ мог быть договорным
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: канал UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде