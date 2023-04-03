Премьер-лига
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Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса
И это не Динамо
Клубный футбол вернулся после международной паузы и сразу подарил сенсацию в рамках УПЛ. Шахтер столкнулся с концептуальной командой, и это было очень интересно. Осечкой лидера сразу воспользовались преследователи, при этом известный комментатор Роберто Моралес указывает на команду, которая может удивить в конце сезона. А еще внимательно разбирает дела украинских игроков в ТОП-чемпионатах. Речь пойдет о Цыганкове, Малиновском, Соболе, Зинченко, Забарном и даже о Мудрике.
- 00:21 – Концепция Григорчука наконец-то сработала
- 01:08 – Классика Днепра-1
- 01:46 - Скрытый фаворит чемпионской гонки в УПЛ
- 03:07 – Испанская страница. Жирона и Виктор Цыганков
- 04:00 – Барселона – Реал: хорошие предпосылки для Эль Класико
- 04:43 – Французские дела: что там у Малиновского и Соболя
- 06:02 – Роберто увлекается Сити, но понемногу меняет мнение по поводу Арсенала
- 07:14 – Наконец-то о Челси: Моралес становится адвокатом Мудрика
- 08:28 – Вспомним Илью Забарного
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