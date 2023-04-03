Шахтеру и Днепру-1 следует остерегаться скрытого фаворита УПЛ. Влог Роберто Моралеса

Клубный футбол вернулся после международной паузы и сразу подарил сенсацию в рамках УПЛ. Шахтер столкнулся с концептуальной командой, и это было очень интересно. Осечкой лидера сразу воспользовались преследователи, при этом известный комментатор Роберто Моралес указывает на команду, которая может удивить в конце сезона. А еще внимательно разбирает дела украинских игроков в ТОП-чемпионатах. Речь пойдет о Цыганкове, Малиновском, Соболе, Зинченко, Забарном и даже о Мудрике.

00:21 – Концепция Григорчука наконец-то сработала

01:08 – Классика Днепра-1

01:46 - Скрытый фаворит чемпионской гонки в УПЛ

03:07 – Испанская страница. Жирона и Виктор Цыганков

04:00 – Барселона – Реал: хорошие предпосылки для Эль Класико

04:43 – Французские дела: что там у Малиновского и Соболя

06:02 – Роберто увлекается Сити, но понемногу меняет мнение по поводу Арсенала

07:14 – Наконец-то о Челси: Моралес становится адвокатом Мудрика

08:28 – Вспомним Илью Забарного