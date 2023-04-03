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Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина

Премьер-лига
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Для единоличного лидерства осталось оформить еще один

Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик стал героем матча против "Металлиста 1925" (3:0), в котором нападающий оформил хет-трик.

Для Артема этот хет-трик стал третьим в этом сезоне.

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Это стало повторением всеукраинского рекорда. Ранее по три "трюка со шляпой" в ходе сезона оформляли Сергей Ребров из киевского "Динамо" — в сезоне 1999/2000 и Александр Косырин из донецкого "Металлурга" — в сезоне 2007/2008.

Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина - изображение 1
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В статье: Сергей Ребров Александр Косырин Артем Довбык Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1
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Источник:
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