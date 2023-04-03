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Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина
Для единоличного лидерства осталось оформить еще один
Фото: СК Дніпро-1
Форвард "
Для Артема этот хет-трик стал третьим в этом сезоне.
Это стало повторением всеукраинского рекорда. Ранее по три "трюка со шляпой" в ходе сезона оформляли Сергей Ребров из киевского "Динамо" — в сезоне 1999/2000 и Александр Косырин из донецкого "Металлурга" — в сезоне 2007/2008.
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Источник:УПЛ
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