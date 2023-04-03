Три хет-трика за сезон. Довбик повторил рекорд Реброва и Косырина

Форвард " Днепра-1 " Артем Довбик стал героем матча против "Металлиста 1925" (3:0), в котором нападающий оформил хет-трик.

Для Артема этот хет-трик стал третьим в этом сезоне.

Это стало повторением всеукраинского рекорда. Ранее по три "трюка со шляпой" в ходе сезона оформляли Сергей Ребров из киевского "Динамо" — в сезоне 1999/2000 и Александр Косырин из донецкого "Металлурга" — в сезоне 2007/2008.