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Бессмертный: В матче с Динамо нам не хватило кадрового потенциала и замен
Наставник "Львова" прокомментировал поражение от киевского клуба
Фото: ФК Львів
Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.
"Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперника. В принципе, я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.
Почему такая короткая скамья запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного кадрового потенциала и замен", — сказал Бессмертный в комментарии клубной пресс-службе.
"Львов" по-прежнему замыкает турнирную таблицу в чемпионате Украины с 13-ю очками в активе.
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