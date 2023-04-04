Бессмертный: В матче с Динамо нам не хватило кадрового потенциала и замен

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперника. В принципе, я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.

Почему такая короткая скамья запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного кадрового потенциала и замен", — сказал Бессмертный в комментарии клубной пресс-службе.