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Бессмертный: В матче с Динамо нам не хватило кадрового потенциала и замен

Премьер-лига
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Наставник "Львова" прокомментировал поражение от киевского клуба

Бессмертный: В матче с Динамо нам не хватило кадрового потенциала и замен

Фото: ФК Львів

Новина українською

Главный тренер "Львова" Анатолий Бессмертный прокомментировал поражение своей команды от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"Очень неплохая игра на фоне такого сильного соперника. В принципе, я доволен действиями ребят. Вижу, что есть свет в конце тоннеля.

Почему такая короткая скамья запасных? Кто-то травмирован, кто-то переболел. У нас была небольшая эпидемия. Плюс мы рассчитывали на 13 футболистов. Не хватило нам немного кадрового потенциала и замен", — сказал Бессмертный в комментарии клубной пресс-службе.

"Львов" по-прежнему замыкает турнирную таблицу в чемпионате Украины с 13-ю очками в активе.

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В статье: ФК Львов Анатолий Бессмертный Динамо (Киев)
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