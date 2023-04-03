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Рыбка: Расценивал матч против Динамо, как рядовой
Голкипер "Львова" прокомментировал поражение своей команды
Фото: ФК Львів/ Автор - невідомий
Голкипер "Львова" Александр Рыбка поделился мыслями после поражения от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.
"Мы делали все возможное, чтобы достичь нужного нам результата. Чуть-чуть не дотерпели. Трудно было... В "Динамо" выступают хорошие и перспективные футболисты, у них хорошая молодежь. Это сыграло важную роль в сегодняшнем поединке.
Я был рад увидеться со старыми знакомыми: с Денисом Гармашем, Сергеем Сидорчуком, Олегом Гусевым, Александром Шовковским. Словом, со всеми, с кем еще играл когда-то за "Динамо". Всегда приятно встречаться с ними. Хочу пожелать киевлянам только удачи. За кого болею в борьбе за чемпионство? Это секрет (Улыбается).
Я расценивал матч против "Динамо", как рядовой. Больше думал о результате и очках своей команды. У нас немало травмированных, несколько ребят вылетели из-за повреждений. Те молодые футболисты, которые вышли вместо них, воспользовались шансом, как по мне. Они - молодцы, проявили себя.
Думаю, что мы исправим ситуацию, если мы и дальше будем так работать. Верю ли я в сохранение места в УПЛ? Конечно, иначе нет смысла выходить на поле. Шанс еще есть. Смена тренера? Это всегда толчок и своеобразный импульс, положительный шок. У "Львова" тяжелый календарь, но мы будем бороться до конца", - заявил Александр Рыбка.
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