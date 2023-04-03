Рыбка: Расценивал матч против Динамо, как рядовой

Голкипер "Львова" Александр Рыбка поделился мыслями после поражения от "Динамо" (0:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"Мы делали все возможное, чтобы достичь нужного нам результата. Чуть-чуть не дотерпели. Трудно было... В "Динамо" выступают хорошие и перспективные футболисты, у них хорошая молодежь. Это сыграло важную роль в сегодняшнем поединке.

Я был рад увидеться со старыми знакомыми: с Денисом Гармашем, Сергеем Сидорчуком, Олегом Гусевым, Александром Шовковским. Словом, со всеми, с кем еще играл когда-то за "Динамо". Всегда приятно встречаться с ними. Хочу пожелать киевлянам только удачи. За кого болею в борьбе за чемпионство? Это секрет (Улыбается).