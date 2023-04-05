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Кулаков: Ротань-стайл – это агрессивная команда, которая играет первым
Форвард"Александрии" - о работе под руководством Руслана Ротаня
Фото: ФК Олександрія
Нападающий "Александрии" Андрей Кулаков рассказал, в чем состоит стиль главного тренера команды Руслана Ротаня.
– Чем-то удивил лично вас тренерский подход Ротаня?
– Приход Руслана Петровича в "Александрию" — это была одна из причин, почему я выбрал этот клуб. Потому что мы все общаемся в футбольных кругах, о его стиле и тренерских методах, о его футболе. Поэтому я не могу сказать, что чем-то удивил. Просто подтвердил мои ожидания и порадовал.
– В интернете встречается хэштег "Ротань-Стайл". Что это такое?
– Я месяц в команде и поэтому буквально не могу описать, что это такое (смеется). Но, насколько я понял, это агрессивная команда, которая играет первым номером, контролирует игру через хороший футбол и дает результат, - сказал Кулаков.
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