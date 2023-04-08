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Царенко забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО

Премьер-лига
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Это его первый мяч в профессиональном футболе

Царенко забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО

UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва

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В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве играет против "Миная". Счет в матче был открыт на 35-й минуте усилиями Антона Царенко.

18-летний полузащитник оказался на правильном месте в штрафной и после неудачного удара Лонвейка переправил мяч в ворота.

Для Царенко этот гол стал дебютным за “Динамо” и в профессиональном футболе в целом. Он проводит седьмой матч в составе первой команды “бело-синих”.

После первого тайма матча "Динамо" – "Минай" на табло 1:0. За ходом событий встречи можно следить в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол>>>.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай Антон Царенко
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