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Царенко забил дебютный гол за Динамо - ВИДЕО
Это его первый мяч в профессиональном футболе
UA-Футбол/ Автор: Аліна Єрофєєва
В рамках 20-го тура УПЛ "Динамо" в Киеве играет против "Миная". Счет в матче был открыт на 35-й минуте усилиями Антона Царенко.
18-летний полузащитник оказался на правильном месте в штрафной и после неудачного удара Лонвейка переправил мяч в ворота.
Для Царенко этот гол стал дебютным за “Динамо” и в профессиональном футболе в целом. Он проводит седьмой матч в составе первой команды “бело-синих”.
После первого тайма матча "Динамо" – "Минай" на табло 1:0. За ходом событий встречи можно следить в текстовой онлайн трансляции от UA-Футбол>>>.
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