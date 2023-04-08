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Матч Кривбасс – Заря был прерван из-за воздушной тревоги во время просмотра ВАР

Премьер-лига
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Арбитр сначала принял решение, а затем отправил команды в укрытия

Матч Кривбасс – Заря был прерван из-за воздушной тревоги во время просмотра ВАР

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Кривбасс" встречается с "Зарей" в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч был вынужденно остановлен в начале второго тайма из-за воздушной тревоги в Кривом Роге.

На 50-й минуте Рифет Капич забил легальный гол, однако арбитр Николай Балакин все равно отправился просматривать его с помощью ВАР. Он пробыл около монитора пять минут, а пока смотрел видеоповтор, включилась сирена. Судья показал, что гол засчитан и отправил команды к укрытию.

Отметим, что по состоянию на 14:33 воздушная опасность есть в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областях, а также на территории АР Крым и территориальной общины Светловодска.

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В статье: Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Николай Балакин
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